立委質疑疫苗不良反應求助無門　莊人祥：已擴充人力加速救濟審議

▲中央流行指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

時代力量立委陳椒華今（23日）召開記者會，指出民眾接種COVID-19疫苗後出現不良反應，卻在申請疫苗救濟過程遭遇困難，呼籲相關單位放寬救濟門檻、優化審議流程，讓受害者盡早獲得賠償。不過指揮中心發言人莊人祥解釋，程序較久是因調病例的關係，目前已擴充人力，加速審議救濟。

陳椒華今與3名接種疫苗後有不良反應的民眾召開記者會，民眾指出，他們自去年6月、10月施打疫苗後出現不良反應，雖申請救濟，但至今仍未審到自己的案子，認為行政作業速度太慢。

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莊人祥今也針對此事回應，表示民眾依照規定填寫申請後，調病例的後續作業，是指揮中心委託機構負責跟各醫院、政府作調急病例，申請後續需要很多行政措施，「比如有的病程比較長，病例有時調比較久」，但病例調急完成後，後續審議都會比較快速一點。

莊人祥接著說，判斷是否符合救濟條件的機制部分，事實上是根據世界衛生組織預防接種不良事件的因果關係，作評估準則。他表示，針對無法確定的部分，會盡量衡酌，讓民眾可以獲得一般補助。「審議部分也在逐步加速，我們擴充了整個預防接種委辦單位的人力來做病例調閱及相關行政工作，目前都在積極進行。」