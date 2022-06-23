嘉義縣+1060！86院所持續提供視訊診療　58藥局送藥到宅

▲▼ 嘉縣86家視訊診療院所＋58家藥局送藥到宅照護 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣23日公布1060人確診，其中有症狀237人，無症狀823人。年齡介於2個月至97歲，12歲以下137人，65歲以上144人。累計全縣12歲以下染疫幼童5466人，65歲以上也有6017人，目前居家隔離1046人，輕症居家照護7112人。居家照護全縣58家藥局，服務累計6千餘人。

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縣長翁章梁表示，新冠疫情發生2年多以來，不僅影響社會經濟發展，也重新調整民眾往昔的就醫模式，因防疫我們必須讓就醫的距離，不再成為距離；為讓鄉親在疫情期間，能獲妥善醫療照護，全縣86家視訊診療院所、58家藥局，可透過視訊提供看診、開藥服務。

翁章梁說明，看病可以視訊，但藥品卻不能隔空取藥，除由親友協助領藥外，在衛生局鼓勵下，58家藥局也提供送藥到宅服務，不論颳風下雨、山區海邊，藥師送藥到家服務計3561人，累計完成6161張藥品處方。

嘉義縣藥師公會周志輝理事長，是送藥到宅服務的領頭羊，周志輝說，嘉義縣58家藥局近2個月來，服務超過6000位鄉親，其中送藥到宅計3561人，每一位服務的藥師，走出藥局風吹日曬、沒有日夜的提供送藥服務，3餐很難正常吃頓飯，「辛苦」二字是一言難盡，服務過程被狗追、摸黑找地址、還有藥師關心幼童加送布丁安撫，大家「歡喜做甘願受」心中卻是滿足，尤其看見民眾順利取得藥品時，安心與感謝的神情，一切就值得了。

衛生局長趙紋華說，疫情發生以來，為提供民眾便利諮詢服務，嘉義縣整合各局駐人力進駐關懷中心，採call out/in雙向關懷，累計通話量已逾15萬通，其中仍不乏尋求視訊診療、居家送藥等協助；感謝全縣86家視訊診療院所、58家藥局，不但及時提供看診、用藥，也透過每日電話或視訊關懷病情變化。

隨著輕症確診個案居家照護人數日益增加，用藥需求也跟著上升，若家屬無法代為領藥，58家社區藥局藥師，也同步提供送藥到宅服務，從慢性病的長期處方、確診者抗病毒藥、隔離期間常備的退燒止痛等，再遠再累風雨無阻，以最快速度送藥到宅。

趙紋華呼籲，鄉親打好疫苗保護自己和家人，如有醫療需求，善用86家視訊診療院所，我們有最貼心專業的醫藥團隊，提供鄉親最佳守護，相關視訊診療及服務藥局，請上衛生局網站查詢。