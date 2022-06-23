火爆男持磚塊砸破電話亭玻璃　辯「打不通」下場曝　

記者邱中岳／台北報導

警方調查，49歲的陳姓男子，20日凌晨1時許持磚塊朝中山北路3段、酒泉街口的公共電話亭猛砸，造成電話亭的玻璃碎裂，有民眾發現後，立刻尾隨腳踏車離開的陳嫌，並且立刻通知警方到場處理。

▲男子持磚塊猛砸公共電話亭玻璃，到案辯稱「打不通」太生氣。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市中山分局20日凌晨接獲報案，中山北路3段、酒泉街口的電話亭遭人砸毀，民眾發現後立刻尾隨騎腳踏車逃逸的嫌犯，最後報警順利逮人。涉案男子表示，因為電信系統太爛，想打公共電話都打不通，所以才會撿拾磚塊砸毀公共電話亭的玻璃。

警方事後盤查陳男，他當場坦承毀損電話亭並砸毀玻璃，更表示因為電信系統太爛，所以才會騎腳踏車打公共電話「求助」，卻都沒有辦法撥通，他氣不過才撿拾磚塊猛砸。

警方指出，陳姓男子到案後無法解釋到底需要求助什麼，且電話亭是可以正常使用，依《社會秩序維護法》毀損路燈、交通號誌、道旁樹木或其他公共設施者進行裁處。

▲北市男持磚塊砸毀公共電話亭玻璃，竟然辯稱電信系統太爛，公共電話打不通才會怒砸洩憤。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，因行動電話普及，公共電話亭已經越來越少，因應緊急狀況，公共電話亭於部分特定地點仍有架設，尤其若是發生類似地震等天災，導致網路或基地台毀損，此時公共電話就能發揮效用。