男砸3公共電話亭！中華電信不提告　警毀損罪送辦恐白忙一場

▲盧姓男子涉嫌破壞公共電話亭被市警二分局查獲，電信公司雖不提毀損告訴，惟警方基於對違反公共秩序的脫序行為嚴正執法的立法，仍依毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南33歲盧姓男子，20日深夜在西門路打公共電話時，因電話機故障，盧男盛怒下涉嫌連續在3座公共電話亭，以話筒砸爛話亭內的燈具，雖然中華電信不提毀損告訴，但警方調查後仍依毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。但因毀損罪屬告訴乃論，司法單位恐難追訴盧的犯行。

台南市警二分局於1月20日深夜10時許接獲民眾報案，西門路段一段之人行道上3座電話亭內燈具遭不明人士破壞毀損，中正所隨即通知鑑識小組並調閱現場監視器及相關資料，後通知中華電信管理人員協助調查；雖監視器影像不完整，經警方析後確認是33歲盧姓男子所為。

盧男雖行蹤不定，但經員警積極運用科技設備，掌握其行蹤並至盧嫌經常出入地點通知他接受調查；盧嫌到案後對犯行坦承不諱，並辯稱是因欲撥打該公用電話時電話故障不通，一時氣憤之下以話筒、安全帽破壞電話亭內電燈。

警方雖迅速偵破此案，但中華電信公司委託管理人表示暫不對盧男提出毀損告訴，中華電信民營化後，該公共電話亭等相關設施已非屬「公物」，警方無法依毀損公物罪嫌送辦，令警方一度對盧男所為，如何移送法辦頗傷腦筯。

警方表示，盧男所為涉犯刑法毀損罪嫌及社維法，惟基於1罪不兩罰的原則下，為遏阻歪風，端正社會風氣，警方決定嚴正執法，雖中華電信暫不提告訴，警方業已完成偵查程序，第二分局調查後仍依法將全案以毀損罪嫌移請台南地檢署偵辦。