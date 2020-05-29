爆炸畫面曝！不爽老哥竟做炸彈送「朋友」　男佯外送員遙控引爆

記者邱中岳／台北報導

北市1家電信門市，27日下午5時許收到不明包裹，店員打開一看發現裡面有疑似爆裂物，正在報警之際，該爆裂物突然爆炸，所幸爆炸威力不大並未傷及無辜，警方到場後將殘餘炸裂物帶回，並循向逮捕涉案男子偵訊。

39歲的巫姓男子因與哥哥感情不睦，竟然找哥哥的廖姓友人出氣，巫男得知廖姓男子在延平北路加盟的電信公司門市當店長，竟將自製的炸彈裝入包裹，喬裝外送員送包裹到電信門市，並向店員謊稱「我是你們店長的朋友，這個給他」。

▲巫男與哥哥發生嫌隙，竟送土製炸彈給哥哥朋友示威，當場遙控引爆炸彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

門市店員表示，包裹放在店長桌上，突然爆炸還冒出火花，所幸爆炸威力不大未造成傷亡，警方獲報後趕往現場，也通知拆彈小組前來查看，最後將疑似爆裂物的包裹帶回化驗。

警方追查，嫌犯27日下午4時許，將裝有爆裂物的包裹送進電信門市，在外埋伏約30分鐘，並用遙控器引爆炸彈，隨即騎車逃離現場。

▲警方在萬華一處民宅逮捕巫姓嫌犯，訊後依照公共危險罪與殺人未遂送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方透過監視器掌握嫌犯車牌，一路發現嫌犯在犯案後回到萬華青年路的住處，27日晚上11時許將人逮捕，訊後依公共危險、殺人未遂等罪嫌將巫送往地檢署偵訊。

▲男子在家中自製爆裂物送到哥哥友人上班的電信行，在店外當場引爆爆裂物逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，巫姓男子平時在工地打零工維生，與女兒住在萬華一處民宅內，但因與哥哥長期不睦，竟然將氣出到哥哥朋友頭上，所幸當時並未傷到人，警方也在巫男的家中搜出鞭炮火藥、引信以及遙控器等證物。

巫男向警方供稱，火藥是從高空煙火上取下來的，另外引信以及遙控器則是在網路上購買取得，製作方式則是上網觀看教學。

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