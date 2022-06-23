屋主眼見2層樓倒塌！　「暴雨＋土石流」湖南部分村鎮嚴重洪災

記者任以芳／綜合報導

大陸近一週各地連日暴雨，南方城市和湖南部分區域出現嚴重災情。其中，湖南永州遭到洪水侵襲，大水淹沒城鎮，水位一度到兩層樓高。水流衝擊猛烈，屋主親眼見到自己兩層樓住家被沖垮，整棟往後倒，現場不斷傳出尖叫聲和哭聲，十分混亂。

陸媒《青蜂俠》直擊湖南永州洪水過境，永州水文水資源勘測中心昨22日5時27分升級發布洪水紅色預警，馮河江華瑤族自治縣碼市鎮河段已出現超過歷史最高實測水位（325.16米）的洪水，至今水位仍在上漲。

▲湖南一週內部分鄉鎮、村莊淹大水。（圖／翻攝 青蜂俠）

永州整座城鎮泡在水裡，道路成河多地被淹，水流十分快速，大量垃圾、家具、汽車等大型物件漂流，甚至變電箱邊漂流，一邊閃著火光，十分危險。

影片顯示，當地一家超市商品門窗完全被沖垮，所有民生物資都「泡湯了」。另外，一棟2層樓民宅也被洪水沖垮，還好屋主一家人事先趕緊逃命，戰到制高點拍攝驚險瞬間。

剛開始2層樓住宅先是劇烈晃動，接著左右搖擺，感覺快要解體，大概十多分鐘後，屋子地基已經鬆垮，整棟民宅往後傾倒解體，瀰漫大量灰塵，屋主一家親眼看到，當場尖叫大哭。

▼ 湖南永州兩層民宅被沖垮 。（圖／翻攝 青蜂俠）

▲湖南永州淹水，道路成河。（圖／翻攝 青蜂俠）

受強降雨影響，湖南各地出現嚴重淹水情形。其中，郴州汝城縣、桂陽縣等多地出現內澇，有村民被困，還有人半身泡在水裡搶救家具，險象環生。

郴州汝城縣集龍村受災嚴重，由於地勢低窪，洪水淹沒村莊農田和部分道路，村裏的集龍學校積水最深處有1米多深，9名參加中考的學生和帶隊老師被困在學校宿舍樓，還好經過兩個小時的救援，全部安全獲救。

根據郴州市氣象局預報，郴州21日夜間降雨減弱，降雨過程結束，22日將轉為晴熱高溫少雨天氣。湖南各地出現洪水，沖垮許多人家園，總計各地超過一萬多人轉移，沒有人員傷亡。

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