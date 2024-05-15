香港政府「整頓」社工註冊局　加入多名「特首選任」成員

▲香港特首李家超。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港社工界一直被認為是泛民派的後盾，港府近期展開行動「整頓」社工註冊局，包含加入大量「特首選任」的成員，並規定所有成員上任前要宣誓效忠香港特區及擁護《基本法》。

香港行政會議14日通過《社會工作者註冊條例》修訂方案，社工註冊局成員由目前15人大增至27人，包括14名註冊社工，選任成員由現時的五成減至三成，七成由特首委任或社署代表。改組之後，所有成員上任前要宣誓，確認擁護《基本法》和效忠香港特區。

香港特首李家超表示，絕對支持在現時系統上需要撥亂反正，矯正系統不完善的任何措施，他有信心勞工及福利局在相關方面有充分認識和掌握，認為局方會適當處理事件。

香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，現時的註冊局過於偏頗，未有顧及社會整體利益，認為改組可令註冊局「重回正軌」，為社工專業發展提供好基礎。他強調，註冊局要行使公權力，要求成員宣誓是理所當然。

孫玉菡指出，過去2年有10多宗有案底人士申請社工註冊或續牌並獲批，包括涉及藏毒販毒等嚴重罪行，「過去已給予現屆社工註冊局很多機會，自己是『一忍再忍、忍無可忍』。」

香港政府建議修訂《社工註冊修例》，擴大註冊局成員數目，改組後的社工註冊局委員數目會由目前15人，大幅增至27人，其中14人是社工，並會保持8名社工由選舉產生，其餘17人由委任產生，另外2名委員分別會是社署署長和社署屬社工的公職人員。