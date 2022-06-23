4縣市巡迴12場電影免費看！最接地氣「螢火蟲電影院」場次一次看

▲星空下「螢火蟲電影院」免費看！（圖／國立彰化生活美學館提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部與彰化生活美學館合辦「螢火蟲電影院」往年推出都大受歡迎，今年將於6/25~8/14在台中、南投、彰化、雲林四縣市巡迴，共播放12場電影免費看，厝邊街坊在夏夜星空下一同看電影，更結合社區藝文展演、獨立書店導讀、繪本地景說故事等，帶給觀眾豐富的觀影體驗。

今年「螢火蟲電影院」共播放12場電影，包含有關海洋生態的《東經北緯》、最美海洋紀錄片的《男人與他的海》、籌拍12年改編真人實事的《聽見歌再唱》、台灣原創動畫電影《廢棄之城》、感動人心的愛情喜劇《跟你老婆去旅行》等知名國片，透過一系列巡迴放映，將優質國片分享給在地民眾。首場影片《迷失安狄》為性別主題電影，將於6/25下午2點在台中女兒館登場。

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國立彰化生活美學館表示，台灣擁有豐富的自然景觀、人文歷史及獨特魅力，電影從業人員以不同思維創作電影，讓觀眾飽足視聽饗宴。為了讓更多民眾欣賞國片，文化部每年透過電影藝術分享計畫，將優質國片分享在地。



螢火蟲電影院走進地方、深入社區，今年包括台中北區、新社、霧峰；彰化福興、永靖、花壇；南投草屯、名間、竹山；雲林西螺、大埤、四湖。活動結合在地文化激發出全新火花，讓各地方的藝文特色隨著優質電影可以廣為人知。

彰美館表示，歡迎民眾做好防疫、放下手機，彌補被疫情中斷的人情與交流，映後更有摸彩、有獎徵答等活動，相關詳情可至「螢火蟲電影院」FB粉絲團或「國立彰化生活美學館」官網查詢。

▼2022「螢火蟲電影院」6/25~8/14在四縣市巡迴。場次點圖可放大。（圖／國立彰化生活美學館）