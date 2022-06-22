她外陰部長膿包急求診！知名醫師伸手指內診　挨告性侵下場出爐

▲北市內湖區陳姓醫師遭控利用內診醫療機會，將手伸入女病患陰道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

誤會大了？北市1名女子外陰部長膿包，緊張赴內湖區某知名婦產科求診，看診期間，她認為陳姓醫師利用內診醫療機會，徒手伸入她陰道，藉此利用權勢性交得逞，憤而提告。偵查時，陳醫強調，女病患是初診，依常規需要做骨盆檢查（內診）全程有經同意，檢查時每個步驟都有說明。士林地檢署偵結，予不起訴處分。

女病患小雪（化名）指控，今年4月11日，因外陰部膿包前往就診，但她有明確告訴醫師只需處理外陰部膿包，不要用鴨嘴（陰道擴張器），但醫生佩戴手套後，卻以手伸入陰道內診，過程中，醫師及診所助理都未向她說明內診程序，因此認為醫生利用醫療權勢性交得逞。

陳醫師解釋，有向病患充分說明內診檢查必要，一旁也有黃姓助理協助，從外觀可見病患左側外陰部有發炎紅腫情形，有膿液分泌物從陰道流出，過程中他也解釋檢查項目包含，子宮、左右卵巢大小是否有腫瘤，如果有觸痛表示有感染，同時也問病患是要用鴨嘴檢查是否有細菌感染時，但病患表示只需處理外陰部膿包，不要用鴨嘴，因此就以生理食鹽水擦拭膿包，上完藥膏就結束診療。

他也提出內診相關文獻過程，首先請病患上檢查台檢查，使用陰道鴨嘴將陰道張開，以便醫師視診，接著觀察陰道、 子宮頸等有無異常病變，接著做觸診，使用左手中指及食指輕輕放入陰道內，右手放在病人下腹，接著用雙手觸診做檢查。

黃姓助理證稱，因為小雪是第一次看診，陳姓醫師有詢問是否同意內診，小雪也答應，因此她引導小雪進入診間，躺在診療台上，小雪脫完下半身衣褲後，就請醫師入診間，將手套遞給醫師，接著以手指伸入陰道，另1手按壓子宮、卵巢等部位，結束療程後，小雪回到診療桌由醫師解說，同時得知內診可以知道有無長肌瘤或其他病症。

檢方根據陳醫提出的文獻，認小雪因外陰部長膿包前往就診，醫師用手指替她進行內診，與醫學常規無違，全程也有助理跟診，因此難認有任何利用權利性交犯罪行為，至於小雪指控醫師僅說要內診，但沒有說明內診過程，這部分僅能屬醫療過程中說明義務疏失，依罪嫌不足予不起訴處分。