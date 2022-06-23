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社會 社會焦點 保障人權

單車騎士台26線H會館旁跌落橋下　勇消梯繩吊掛搶救送醫

▲屏東縣政府消防局獅子消防分隊救援單馬騎士 。（圖／民眾提供，下同）

▲單車騎士摔落橋下 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子騎乘單車行經台26線墾丁H會館附近，擦撞路旁橋墩掉落橋下，消防人員獲報前往救援，發現他意識清楚，手腳無骨折，立即以雙節梯搭配繩索勾環將他救上路面，送醫治療。警消呼籲該道路寬大筆直，籲請用路人減速慢行，確保安全。

▲屏東縣政府消防局獅子消防分隊救援單馬騎士 。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東縣政府消防局獅子消防分隊救援單馬騎士 。（圖／民眾提供，下同）

屏東縣政府獅子消防分隊於6月21日早上8時52分接獲119派遣，指台26線H會館附近發生受傷案件，立即出動救護車及消防車前往搶救。

救護人員到場，發現疑似單車騎士不慎擦撞路旁橋墩，以至於單車騎士跌落橋下；救護人員到橋下評估傷患，傷患意識清楚，後背腰挫傷，後腦有疼痛腫脹，手腳無骨折，給予相關處置後等待吊掛送醫。

搭配路面上的消防車人員以雙節梯搭配繩索勾環，於消防車旁架設低所救助三合一省力系統，待橋下傷患以軟式擔架繩索固定後，與民眾合力將傷患安全吊掛至路面，再以救護車處置後送醫治療。

警消人員說，台26線路線寬大筆直，行經車輛速度不低，容易發生各種車禍案件。且國人休閒風氣旺盛，台26線沿線風景優美，單車騎乘及步行環島人數眾多，行經台26線時，應減速慢行，注意車輛與禮讓行人通行，切勿超速、疲勞駕駛及隨意變換車道，保持適當之安全距離，注意行車安全以免發生意外。

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