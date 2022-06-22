國內通報一例疑似猴痘「已排除」！莊人祥：將列第二類法定傳染病

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情擴散全球多國，亞洲包含新加坡出現確診個案，南韓則通報疑似病例。疾管署副署長莊人祥今（22）日說明，國內上週有通報猴痘疑似病例，當時確實緊張了一下，所幸已經排除；該案是一名赴歐洲出差的60多歲男性，在國外已確診新冠，同日雙手出現水泡，入境之後特別送負壓隔離，經過採檢排除猴痘。莊人祥也說，將於今日或明日正式列為第二類法定傳染病。

猴痘疫情今年擴散全球多國，在非洲以外的35國累計超過2500例，如今新加坡已出現確診個案，南韓也通報疑似病例。對此，世界衛生組織（WHO）將於23日召開緊急會議進行討論，確認是否將其列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

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媒體於新冠疫情記者會中問及台灣是否會有進一步政策，莊人祥表示，猴痘一直在關注中，上週國內有通報疑似病例，是一名60幾歲男性，5月下旬到歐洲出差，5月31日在當地有一些咳嗽、流鼻水症狀，經快篩確認新冠陽性，6月1日在當地採檢PCR確診新冠，同日雙手開始出現水泡、水痘樣皮疹。

莊人祥表示，該案在6月12日入境台灣，當時有特別評估，並且到負壓隔離病房收治，由於大部分疹子結痂消腫，採取痂皮送驗，入境第二天就排除，目前還不清楚和新冠是否有關，還是其他疾病引起，至少水痘、猴痘都是陰性。

莊人祥也提到，「有關未來是否會成立法定傳染病，今天或者明天會列為法定傳染病」。根據傳染病防治法，第二類法定傳染病需於24小時內報告，必要時，得於指定隔離治療機構施行隔離治療，目前包含白喉、登革熱、麻疹等疾病屬於此類。

疾管署日前說明，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷，臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。

疾管署提醒，近期歐美國家陸續發生疫情，呼籲出國民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。