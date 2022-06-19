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俄飛地加里寧格勒遭「重手制裁」　立陶宛封鎖跨境鐵路貨運

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭發起「特別軍事行動」，因而遭到歐盟與美國等西方世界制裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯在歐洲波羅的海南岸有一處與本土分離的領土「加里寧格勒州」（Kaliningrad Oblast），南北分別於與波蘭、立陶宛接壤。外媒報導，立陶宛當局將禁止歐盟制裁清單中的商品透過立陶宛鐵路出入加里寧格勒，禁令預計於當地時間18日起生效，估計加里寧格勒有半數俄國供應貨物受影響。

根據路透報導，加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）17日透過影片公布消息，出於西方制裁，立陶宛已告知俄羅斯加里寧格勒地區，將禁止通過鐵路進出口貨物。歐盟制裁清單主要包含煤炭、金屬、建築材料、水泥與先進技術。阿里漢諾夫說，這項禁令涵蓋了加里寧格勒約50％的俄羅斯輸入產品。

▲▼俄羅斯總統普丁與加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁於2017年8月與時任加里寧格勒代理州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）見面交談。（圖／達志影像／美聯社）

歐盟執行委員會就實施制裁的機制做出「說明」後，立陶宛國家鐵路的貨運部門在給客戶的一封信函中，言明禁令將立即開始實施。立陶宛鐵路服務發言人隨後證實了信件的內容，但拒絕進一步評論，而立陶宛外交部則尚未做出回應。

阿里漢諾夫表示，未來將由海運作為因應，目前已經有2艘船往返加里寧格勒與聖彼得堡之間運送貨物，年底前還有另外7艘船將投入使用，呼籲市民不要恐慌性搶購。此前他曾表示，「我們認為此舉嚴重影響自由進出加里寧格勒地區的權利，當局將敦促取消這些制裁措施。」

2022年2月俄烏戰爭爆發後，立陶宛就已對從俄羅斯飛往加里寧格勒的航班關閉了領空，迫使民航公司在波羅的海上空繞道更長的航線。

加里寧格勒夾在波蘭與立陶宛兩個歐盟兼北約成員國之間，並透過立陶宛的鐵路與天燃氣管道接收來自俄羅斯的供應。路透表示，加里寧格勒除了是俄羅斯波羅的海艦隊總部的所在地，也部署了可攜帶核彈頭的伊斯坎德爾飛彈（Iskander），蘇聯紅軍1945年4月從納粹德國手中奪取了這塊飛地，並在二戰後歸屬於蘇聯。

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關鍵字：

立陶宛俄羅斯加里寧格勒歐盟制裁

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