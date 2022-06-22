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蔣萬安推青銀換居　黃珊珊打臉已試辦「詢問度高卻0入住」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨2022台北市長參選人蔣萬安日前拋出5項競選政見，其中「青銀換居」是透過在老舊公寓旁建設有電梯的社會住宅，讓老年人搬入新社宅後釋出房間，再以較便宜的租金將老公寓租給年輕人。不過，同樣有意角逐台北市長之位的現任台北市副市長黃珊珊表示，這已經在行善社宅施行，相關資料都在公開資訊上，而且根據台北市都發局統計，已經試辦40戶，詢問度高卻都無人申請。

▲黃珊珊、蔣萬安。（圖／合成圖）

▲蔣萬安提出青銀換居政見，被對手黃珊珊打臉這是台北市政府早就在實施的政策。（合成圖／ETtoday資料照）

蔣萬安20日拋出5項競選政見，包括青銀換居、1280 2.0、人口對策辦公室、台北Reopen經濟計畫以及解決租屋黑市。其中青銀換居是指透過在老舊公寓旁建設有電梯的社會住宅，讓老年人搬入新社宅後釋出房間，經台北市政府維修，再透過「包租代管」及誘因，包括較便宜租金，承租給年輕人，畢竟年輕人住在沒有電梯的公寓也沒關係，他們可以爬樓梯。

不過，這項政見公開之後，台北市長柯文哲表示，青銀共居、青銀換屋都是早就已經在規劃的政策，但台灣政治最大的問題是執行率，而不是發明新政策，既有政策如何徹底執行，恐怕才是最重要的。而有意參選台北市長的現任台北市副市長黃珊珊也提到，該政策已在台北市行善社宅施行，也是台北市政府目前正在試辦的，相關資訊都有公開，「大家可以上網查。」

黃珊珊說，將來台北市政府還會在「居住正義3.0」提出新政策，不會單純只是社宅，而是區域性城市再生，然後可能會配合EOD、TOD等整體公私協力開發，讓大家更容易先將都更做起來，「都更做不起來，提再多方法也沒用。」

▲▼行善社會住宅「高齡換屋」試辦計畫。（圖／台北市都發局提供）

▲台北市行善社會住宅位於內湖區。（圖／台北市都發局提供，下同）

至於實際執行方面，經查，台北市目前正在行善社宅推行「高齡換屋」計畫，並於今年4月1日對外公告，以老舊公寓換居社宅的方式，經「台北市社宅包租代管計畫」委託業者協助媒合申請人持有房屋加入計畫，鼓勵民間空屋釋出並出租予一定收入以下住戶。

不過，台北市都發局20日回應，近期在行善社宅推出的「高齡換屋」計畫，目前共試辦40戶，計畫內容是透過換屋的方式，讓在4、5層樓公寓居住的長者，可以換居到有電梯的社宅，原本的舊屋空間再釋出給包租代管業者提供給年輕人居住，至今詢問度高但尚未有住戶正式申請，會再加強宣傳。

而對於提出的青銀換居政策遭酸是早已在執行的計畫，蔣萬安表示，台北市政府推出的「高齡換屋」計畫目前沒有任何人申請，代表市府根本沒有把這個政策當成重點，未來會把這個政策做得更完善，符合民眾的需求，「其實把政策執行好，遠比強調誰先提出來的更重要」。

▼「高齡換屋」試辦計畫內容。

▲▼行善社會住宅「高齡換屋」試辦計畫。（圖／台北市都發局提供）

▲▼行善社會住宅「高齡換屋」試辦計畫。（圖／台北市都發局提供）

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