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「啊我確診啊」　送貨員爬上樓見她1舉動氣炸：幫妳送還要被妳嚇

▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲送貨員對顧客的行為不滿。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

記者崔子柔／綜合報導

疫情期間不少確診者需靠外送平台、物流公司遞送物資，做好防疫工作保護送貨員，也是基本的尊重。一名物流公司送貨員就表示，該顧客稱她確診要求送上樓，結果竟親自開門簽收，「我自己不怕，但也要為我家人著想」。

該名送貨員在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他原先不知道對方染疫，要求對方下樓領取，「我們盡量在空曠地方領貨」，這時顧客說「啊我確診啊」，他便前往送上樓，但他到對方家門口時，看見該顧客自行開門領取，讓他相當傻眼。

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翻攝自Facebook

▲送貨員發文。（圖／翻攝自Facebook）

「妳確診開什麼門？」原PO質疑，該顧客只是不想下樓領貨，才以確診名義要求他送到門口，不然不會親自開門，「爬六樓就算了，還要被妳嚇擔心妳到底有沒有確診？」原PO最後表示，這是有沒有互相尊重的問題，他願意幫忙送上樓，「只是別騙說確診卻又開門，這會嚇死人！」

不少網友替原PO說話，紛紛留言表示，「我記得物流不用送上樓呀！上次訂兩箱飲料和一大箱生活用品也是自己下去扛三趟，物流肯幫我送上樓我都感激到鞠躬了」、「以前客人都唬爛說懷孕，現在多了一種藉口」、「很多人都不想下樓拿東西，理由一大堆」、「都市傳說之一，高樓層很容易確診、懷孕三年」。

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