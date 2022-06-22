他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

▲尹崇堯（左）2010年結婚時，只在陽明山擺一桌，宴請男女方至親。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

掌管逾5兆元資產的南山人壽新董座，外界並不熟悉，過去也很少在公開場合露面，就算是在股東會上面臨股東和強悍的工會連番質問，尹崇堯也不發一語，刻意保持低調。

尹崇堯是潤泰集團總裁尹衍樑的獨子，接下集團內資產規模最大的企業，並不令人意外。但尹崇堯上位後，馬上就以南山人壽董事長身分，高調出征競選壽險公會理事長，除了展現十足企圖心外，也顯示早有布局。

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▲尹崇堯成長路徑走的完全就是好學生、暖男和人生勝利組的道路。



出馬角逐壽險公會理事長的尹崇堯，算是金融圈新面孔，外界對其所知不多，他究竟是什麼樣的人？「他在南山人壽打底6年了！跟其他壽險公司董事長最不一樣的是，他既不是從政治圈請來的門神，也不是投資業務背景出身，而是在英國牛津大學取得博士學位後，就到南山人壽客戶服務和商品精算等最核心的部門歷練，對保險的資產負債有深度的掌握和了解。」知情人士透露，尹崇堯在台灣讀大學時念的是法律，在英國牛津大學拿的是東方文學博士學位，對於保險精算完全是門外漢。

「但尹崇堯在商品精算部門歷練時，下苦功看厚達近千頁、報考精算師必讀的原文書：《Life Insurance Products and Finance》，讀到不懂的地方，還會拿來問我。」南山人壽主管說。

「尹崇堯大學念法律、牛津攻讀博士的過程，強化他在邏輯推理的能力，所以他可以把保險複雜繁瑣的素材化繁為簡、融會貫通，深入了解保單銷售風險及預防、定價觀念，家世背景讓他可以冷靜有智慧地處理事情。」接近尹崇堯的友人說，「保險精算人員需要比較長的養成時間，尹崇堯在精算部門就歷練了2年。」南山主管也認為尹崇堯已具備壽險業的相關專業能力。

今年39歲的尹崇堯是尹衍樑的獨子，上面有一個姊姊尹崇恩，不同於弟弟正式接掌南山人壽，長相清秀的尹崇恩目前在永安聯合會計師事務所擔任合夥會計師。

「原先尹總裁（尹衍樑）有意培養女兒接班，重要場合都會看到尹衍樑帶著尹崇恩的身影，尹崇恩選擇朝會計師發展，尹總裁希望子女能繼承偌大家業，才把原本打算當學者的尹崇堯，從英國召回。」尹家親友透露。

尹家的親友笑說，尹家子女個性都相當低調有禮，和有衝勁的老爸截然不同，「尹崇堯念大學的時候，因為尹總裁不希望孩子太早出國，所以先在台北大學念法律系，平常都騎機車上學，同學幾乎都不知道他是尹衍樑的小孩。他2010年結婚時，只在陽明山擺一桌，宴請男女方至親，隔年尹崇恩和學長結婚，也很低調，親友都是隔天收到喜糖才知道。」



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