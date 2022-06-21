獨／熱褲妹狠倒車二度輾壓　工人親睹同事遭撞飛「敗類去死一死！」

▲警方詢問目擊工人事發經過 。（圖／目擊工人提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區29歲林筱路21日凌晨2時許無照酒駕，載著閨蜜返家，結果高速衝進刨路鋪柏油的工地，將指揮交通的工人當場撞飛。當下她驚覺闖禍，還倒車企圖逃跑，二度輾過工人全身骨折的身軀，相當殘忍，其他工人立刻一擁而上將她包圍，並用工程車阻擋去路。事後，目擊現場的工人心有餘悸，氣憤痛罵「這種敗類可以死一死」。

據一名現場目擊的工人表示，當時54歲方姓臨時工站在「施工改道」反光路障前指揮過往車輛，突然一部藍色BMW完全無視前面施工，毫無煞車情況下，高速撞飛方男，導致方騰空飛起，隨後撞擊車前擋風玻璃墜落，要不是林女趕緊煞車，恐怕差點再撞上工程車。

▼救護人員現場救治方男，派出所就在對面 。（圖／目擊工人提供）

當下林女不僅不下車查看，還加速倒車想要逃跑，可憐的方姓工人遭二度輾壓、拖著走。現場施工的10多名工人看到後，蜂擁衝上前圍車，並把工程車擋在BMW前方，防止林女脫逃。正當工人們義憤填膺，想要將林女拉出車外，事故地點對面的派出所立刻衝出多名警員，將林女及閨蜜黃女帶回派出所。

施工工人趕緊報警並查看方男狀況，雖然淡水馬偕醫院不到100公尺處，救護車也緊急在現場實施CPR並送醫搶救，但方姓工人仍因頭部重創、身體多處骨折傷重不治。

▼林女與黃女被帶進去派出所。（圖／記者游宗樺翻攝）

目擊工人進一步表示「那位工人很善良人很好，她酒駕就算了，還讓人家家庭破碎，一撞到警察從派出所衝出來，馬上將她們帶進去，沒機會讓我動手，不然那女的會被我們打死，這種敗類活在這世上的很可憐，真的可以去死一死」。

▼林女被依公共危險及過失致死罪移送。（圖／記者陳以昇攝）