4歲拿到「祖傳秘方」！11歲少女創業賣檸檬水　身價破3億

▲少女靠賣檸檬水成為億萬富翁。（圖／翻攝Lorraine King twitter）

圖文／CTWANT

許多人從小都有成為億萬富翁的夢想，而美國有位少女真的做到了。17歲的烏爾默（Mikaila Ulmer）在4歲時意外拿到曾祖母的檸檬水食譜，開始創業賣檸檬水還成立公司，現在她的身價已有1100萬美元（約新台幣3.2億）。

綜合外媒報導，烏爾默在4歲時拿到曾祖母的檸檬水食譜，裡面有1940年的亞麻籽檸檬水配方，而她在被蜜蜂蜇了2次後出現靈感，將蜂蜜加到檸檬水裡面，也讓烏爾默有了開始賣蜂蜜檸檬水的決定。

烏爾默在11歲時成立檸檬水品牌「Me & the Bees Lemonade」，如今她的蜂蜜檸檬水在美國有機食品超市Whole Foods上架，1500家超市都能看見她的商品。而有了成功創業的經驗，她還創了個人護唇膏品牌，也把自己的創業過程寫成書。

▲烏爾默現在還是一名高中生，她把自己的創業過程寫成書。（圖／翻攝Lorraine King twitter）

烏爾默指出，「我的檸檬水加蜂蜜，不加代糖」。而她每賣出一杯檸檬水，就會捐出10%給蜜蜂保育組織，藉此維護環境生態。被問到創業心得，烏爾指出，大家總是覺得要創立大公司，要有特定性別或是學歷等，但其實關鍵是對這行業有無熱情，而且創業前還要克服很多瑣事。

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