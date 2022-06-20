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恭喜！台東740位學生獲「TT Wonderland」英語認證

▲台東縣740位學生獲「TT Wonderland-台東專區」英語認證 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣740位學生獲「TT Wonderland-台東專區」英語認證 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升縣內國中小學生聽說讀寫各方面的英文能力，台東縣政府特別和教育部國教署酷英學習網站(Cool English)合作規劃「TT Wonderland-台東專區」。縣府教育處將擇期對於通過認證的740位學子頒發獎狀，並對推動線上學習有成的學校進行公開頒獎。

教育處指出，110學年度上學期規劃的2個學習區塊，包括「打歌學英文」及「語音辨識」，取最佳成績計分。「打歌學英文認證區」國中須完成20首歌(平均80分以上)，國小高年級為20首、中年級為15首歌曲(平均90分以上)，即可完成認證，透過有趣的聽歌的方式引起學生對英語學習的樂趣，亦加強聽讀能力。「語音辨識認證區」內容包括常用英語80句，國中小須完成各自所屬專區，平均達80分以上便完成認證，學生可點選該句型重複聆聽學習，並於聽完後進行語音輸入，系統即時提供分數，並標示出需加強部分，即時糾正發音，幫助學生練習口說。可提供給學校做為鼓勵孩子口語認證的輔助資源，以營造雙語學習之校園環境。

110學年度上學期全縣通過「打歌學英語認證」人數，國中組45位、國小高年級組138位、國小中年級組47位；「通過語音辨識認證」人數，國中組82位、國小高年級組250位、國小中年級組178位，共計740位學子通過認證。

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