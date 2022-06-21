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國內出現2例疑似MIS-A！羅一鈞：初判不符標準「將提專家會議研判」

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明疑似MIS-A病例。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣日前有一例疑似MIS-A個案，中央流行疫情指揮中心今表示，目前是有收到兩例疑似個案，其中一位是50多歲死亡個案，染疫11天後出現多器官衰竭情形，當時有診斷可能有心肌炎和肺炎狀況，後續死亡診斷都有寫多系統發炎和MIS-A。另一例則是20多歲男性，染疫後出現肝臟和腎臟發炎病變，但目前檢視沒有發現有嚴重心臟疾病等臨床條件。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，首例疑似個案是一位6月初公布的死亡個案，為50多歲男性，染疫11天出現有多器官衰竭的情形，當時有診斷可能有心肌炎和肺炎狀況，後續經過病例檢視，跟病例定義對照後，初步判斷沒有所謂面臨床標準提到發燒38度症狀，所以初判無法符合MIS-A病例定義。

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另一例則是先前新光醫院收治的個案，染疫後又出現肝、腎等等不同器官系統的發炎病變，也有合併休克情形，不過病例檢視來講，是沒有發現嚴重心臟疾病的必要臨床條件，初判也是不符合病例定義，會提到專家會議報告跟討論。

▲▼MIS-A病例定義。（圖／指揮中心提供）

▲MIS-A病例定義。（圖／指揮中心提供）

根據美國CDC指出，MIS-A病例定義為年齡大於等於21歲且住院或住院前三天內有主觀發燒或客觀發燒紀錄，大於38度，並且在住院前或住院前三天內至少符合臨床標準中三項。

羅一鈞說明，主要臨床標準包括心肌炎、心包炎、冠狀動脈擴張、冠狀動脈瘤或新發的左右心室功能障礙，另外還有2或3度房室傳導阻滯或室性心動過速、皮疹和非化膿性結膜炎，但心臟驟停不符合此標準。

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