紀念二峰圳百年 10款特色加工品正式亮相

▲10款二峰圳伏流水特色加工品屏縣府正式亮相 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

百年前，日本工程師鳥居信平使用生態工法取水設計建造二峰圳，為了紀念二峰圳百年來持續豐裕屏東的農業及經濟生活，縣府邀請縣內大學及廠商使用二峰圳伏流水開發10款特色加工品，讓百年圳水有新生產品，並於今(21)日在縣府正式亮相，並宣傳7月23日將開幕的「百年二峰圳：豐市集」。

縣長潘孟安在現場與廚師一起製作鳳梨寒天凍，使用了鳳梨果乾及鮮菓子珍珠，都是屏東在地食材；他表示，縣府特別邀請了國立屏東科技大學、大江生醫股份有限公司、以及豆油伯(六堆釀興業有限公司)使用二峰圳伏流水研發製作特色加工品，讓百年圳水透過新產品持續豐裕屏東的經濟及生活，也為二峰圳系列活動拉開序幕。

屏科大由曾獲全國十大農業專家、以研發屏科大薄鹽醬油聞名的特聘教授謝寶全領軍，研發醬油、醬油膏、香檬艾爾啤酒、鳳梨艾爾啤酒、鮮菓子珍珠(香蕉口味)、山城鳳梨果乾、吉田豆腐、鳥居豆腐乳共8支產品，將由屏大生物科技有限公司負責後續的生產銷售。

其中，屏大醬油使用礦物質含量較一般水更高的二峰圳伏流水，加上屏東恆春生產的小黑豆等原料，運用傳統日本濃口醬油釀造法，經6個月發酵，口感芳醇，味道芳香；兩款啤酒除了使用二峰圳伏流水發酵而成，分別添加屏東三地門的香檬以及萬巒的金鑽鳳梨，增加天然水果香氣，口感清爽微甜；鮮菓子珍珠用屏東新埤生產的香蕉，取代焦糖色素，添加二峰圳伏流水及香蕉泥，且透過IQF(單獨快速冷凍)技術，讓香蕉珍珠冷凍過後不會老化，只需泡滾水3到5分鐘即可食用。

而山城鳳梨果乾則採用二峰圳伏流水灌溉生長的金鑽鳳梨，果肉特別細緻香甜，低溫乾燥保留鳳梨酵素，比市售鳳梨乾更軟，老少咸宜；鳥居豆腐乳使用二峰圳伏流水壓，取代傳統豆腐乳的鹽壓步驟，經由米麴天然的澱粉酶、蛋白酶作用，讓豆腐乳自帶醬香且甘甜醇美，且鈉含量更低。

豆油伯今年成立50周年，選用契作的台灣小麥、台灣原生種小黑豆搭配二峰圳伏流水、天然鹽及酵母萃取物，透過120至180天純釀造法，釀造出無碘、無麩質且無防腐劑的「金桂釀造醬油」這款具台灣風土氣味的醬油。

大江生醫則運用二峰圳伏流碳酸水(水、二氧化碳)、深層海洋濃縮礦物質液、檸檬酸研發製作AQUAGEN海洋深層氣泡水，氣泡水包含四大礦物元素：鎂、鈣、鈉、鉀，口感細緻綿密，瓶身簡約俐落，充滿時尚感。

農業處說，上述加工品除了氣泡水僅供紀念活動使用不銷售，其他9款產品將搭配二峰圳百年紀念活動進行銷售。更多產品細節可洽屏大生物科技(08-7785569)及豆油伯(0800-256-866)。

此外，縣府於7月23-24日及29-31日，在太陽市集場地辦理「百年二峰圳：豐市集」，現場除了展示二峰圳伏流水加工品，豆油伯將首賣金桂釀造醬油，屏科大研發的8款加工品則開放預購，歡迎民眾來豐市集認識二峰圳及伏流水加工品，採購優質屏東農特產品。