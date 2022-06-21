怕禿3個月不洗頭！她曝超慘下場崩潰求救...眾人看「一坨毛」傻眼

▲雖有長出頭髮，但整個往上翹，無法整理。（圖／翻攝自微博／星視頻）

圖文／CTWANT

現代人因壓力大、工作忙碌，不少人會有掉髮問題。大陸一名蓋姓女子聽信偏方，竟長達3個月不洗頭、不梳頭髮，導致頭髮整個打結，怎麼梳都梳不開；由於捨不得剪掉留了很久的長髮，蓋女因此上網尋求大家幫助。

根據陸媒《北京青年報》報導，廣東省深圳一名蓋姓女子表示，留了20多年的長髮，今年2月開始發現掉髮嚴重，買了很多標榜防掉髮的洗髮精都沒用，「我經常作惡夢，夢見自己變成禿頭。」後來她無意間在網路上看見偏方，稱一個月不洗頭、不梳頭，果然長了很多頭髮，因此就照做。

蓋女為了達到好的效果，居然3個月不洗頭、不梳頭。蓋女透露，真的長出一些毛髮，但原先的頭髮卻嚴重打結，自己根本無法解開，「因為頭髮打結，洗澡很難受，一梳頭就疼，也梳不開。」由於頭髮雜亂，她擔心別人異樣眼光，外出都戴著帽子，長期下來精神狀況變得非常不好。

後來蓋女到髮廊求助，店家表示，要解開打結頭髮需收取3000人民幣（約新台幣13336元），因為要使用最好的藥水以及出動多人洗頭。另一間髮廊則建議，把長髮剪短。不過蓋女捨不得剪掉長髮，於是到網路上求助大家。

消息曝光後，網友紛紛留言「不洗頭也要梳頭吧」、「就剪掉啊，不然就花錢，在想什麼」、「不怕長蝨子嗎」、「建議剃掉」、「別說3個月，5天不洗頭，又油又癢受得了嗎」、「這樣不是禿頭，而是更容易變成光頭」。

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