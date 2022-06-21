不畏3月低溫、5月梅雨　高品質「草農珠」草屯巨峰葡萄上市

▲「紫色浪漫幸福成串」草屯萄萄節熱鬧登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府及農糧署中區分署共同輔導草屯鎮農會行銷「草農珠」品牌巨峰葡萄，日前也舉辦2022「紫色浪漫幸福成串」草屯葡萄節活動；鎮農會表示，受3月低溫及5月梅雨影響，葡萄落果及軟腐病害導致減產約3成，但品質仍維持高水準，希望能藉由活動結合附近商圈帶動買氣。

草屯葡萄節於17、18日連續2天在草農超市大埕廣場旁舉辦，廣邀葡萄產銷班與在地青農集市，提供最優質的葡萄等農特產給消費者選購，還有購買500元送滿額禮大優惠；鎮農會理事長林昆熠、總幹事簡世泓邀請縣府農業處副處長林美珠、立委許淑華、馬文君連袂出席，鎮長簡景賢、縣議員唐曉棻、草屯鎮代會主席洪坤助等都到場，更吸引大批消費者參加。

草屯鎮農會當天也特地發表草屯青農李育銘栽培的日本網紋洋香瓜新品種「夏奇拉」：他運用卓越的栽培管理農業技術，不僅將一年一收的夏季瓜調節成可一年二收、增加經濟收益，其果品甜度更是提升至15度以上，品質、口感上完全不輸進口哈密瓜。

林美珠指出，草屯鎮農會輔導3個產銷班於九九峰下的平林社區種植巨峰葡萄，種植面積雖不大，但擁有來自合歡山脈的乾淨水源、九九峰下充足日照且溫差大等獨特氣候條件，使草屯葡萄較具濃郁果香，果肉也比其他產地更為Q彈、甜度平均都能在18度以上，更在國內打響「草農珠」葡萄品牌。

鎮農會表示，為響應政府「食安五環」政策，從源頭輔導農民安全用藥、加強宣導各種認驗證農產品，所有參加農友皆具三章一Q標章，落實國產在地可溯源食材，且地產地銷確實，讓每位消費者都能買得放心、吃得安心。