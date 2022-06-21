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結婚1年半「啪2次仍是處女」！人妻心寒回娘家…尪無奈吐原因

人妻結婚1年半仍是處女。（示意圖／翻攝自pexels）

▲人妻結婚1年半仍是處女。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

匆忙的婚姻總是伴隨著諸多隱患，然而有時在年紀及家庭壓力下，男女雙方為了結婚而結婚的例子屢見不鮮，進而引發不少衝突。大陸一名人妻結婚1年半，期間和丈夫嘗試2次洞房都沒有成功，讓她徹底心寒，甚至氣得跑回娘家；男方則稱，自己沒有性經驗，實在不知道該怎麼做，應該多給他一些機會。

綜合陸媒報導，30歲的史營波（以下皆為化名）聲稱，妻子黨三燕回娘家1個多月了，並且揚言要和自己離婚，他感到很委屈，不知道到底犯了什麽錯，而讓他感到最不滿的是，2人結婚1年半以來，妻子一直不肯和他同房，現在更帶著所有物品回娘家，當初給的聘禮總不能白白打水漂。

針對男方說法，黨三燕反控，2人剛結婚就常鬧矛盾，丈夫動不動就要她退還聘禮，況且自己不是不讓丈夫碰，也給過對方2次機會，可是丈夫對男女之事一竅不通，只會瞎折騰，根本沒有實質性進展，總不能要她手把手教學，再說老公的脾氣暴躁，常常說話傷人，自己給過很多次機會，如今已不願再相信他。

據了解，黨三燕先天性身體發育不良，身體存在一定程度的缺陷；而史營波則是先天性智力發育不良，智力方面存在缺陷，正是在這種前提下，2人才經媒人介紹而結婚。最終，雙方還是無法達成共識，黨三燕接受了離婚的建議，並退還男方3萬8000元聘金，2人當場簽署離婚協議，1年半的婚姻正式破局。

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