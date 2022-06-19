中重症+285！3歲童哮吼呼吸窘迫1週病逝　兒童重症累計62例18死

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增50561個案，另增172例死亡。另外，今日也新增1名兒童重症死亡個案，個案是一名3歲男童，哮吼併呼吸窘迫，染疫1週後病逝。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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▲6/19死亡病例統計分析。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說明，3歲個案本身有慢性腦部疾病和神經系統疾病，沒有接種疫苗，6/7因為高燒40度，在診所快篩確認陽性，6/11再度出現咳嗽、嘔吐和活動力降低，到醫院急診，當時已經有呼吸喘及呼吸有雜音狀況，診斷哮吼合併呼吸窘迫，緊急收治兒科加護病房，並且給予氧氣、類固醇、瑞德西韋和免疫球蛋白等藥物治療。

羅一鈞說，該名兒童診治過程中，有發現新診斷糖尿病酮酸中毒，算糖尿病重症情形，同時給予胰島素治療，不過不幸在救治過程中，仍然難以控制血壓，6/14因為有敗血性休克和心肺衰竭情形，經過醫療團隊急救無效，在當天死亡。

指揮中心指出，今日新增172例本土病例死亡個案，為107例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、166例具慢性病史、100例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至6月16日，死亡日期介於5月13日至6月16日。



▲▼6/19死亡病例統計分析。（圖／指揮中心提供）