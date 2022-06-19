快訊／今增172死！　本土+50561

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增本土50561個案，另增172例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天各縣市分布病例數都在8,000例以下，比昨天整體全國病例數下降5.7%，各區都還是呈現持續下降或是緩降的情形。

今日新增50,561例本土病例，為23,669例男性、26,873例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(7,820例)、高雄市(7,391例)、新北市(6,133例)、臺南市(5,085例)、桃園市(4,093例)、彰化縣(3,750例)、臺北市(3,265例)、屏東縣(2,248例)、雲林縣(1,311例)、南投縣(1,254例)、新竹縣(1,203例)、苗栗縣(1,124例)、嘉義縣(1,048例)、新竹市(1,008例)、宜蘭縣(969例)、嘉義市(664例)、基隆市(663例)、花蓮縣(637例)、臺東縣(504例)、澎湖縣(252例)、金門縣(123例)、連江縣(16例)。

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指揮中心指出，今日新增172例本土病例死亡個案，為107例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、166例具慢性病史、100例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至6月16日，死亡日期介於5月13日至6月16日，

▲6/19新增病例。（圖／指揮中心提供）