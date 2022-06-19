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29歲女「1年自虐式減肥」剩25公斤！病重進ICU仍拒絕治療：瘦好看

▲▼年輕媽減肥成癮。（圖／翻攝自山海視頻）

▲年輕媽減肥成癮。（圖／翻攝自山海視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

河北衡水一醫院近日接診了應嚴重的營養不良的患者，165公分的她僅有25公斤重。醫生詢問病史後得知，患者因為比較愛美，認為瘦比較好看，對於減肥有一種比較偏執的想法。她經過1年自虐式減肥，暴瘦到只剩下25公斤，樣子連醫生看到都驚呆。

據《山海視頻》報導，醫生稱，當這名29歲女子進診室的時候就把自己驚呆了。女病患看起來已經非常瘦，經過詳細詢問，她從青春期就開始刻意地減肥節食，採用了很多極端的減肥方法，比如進行針灸吃一些腹瀉的藥物，出現了閉經、脫髮的相關症狀。

在結婚生育2個寶寶後，女病患的體重達到65公斤左右，對減肥更加有了執念，所以就開始克制自己的飲食。在生完寶寶1年的時間內，她的體重急劇下降，達到了25公斤左右，出現了神經性厭食的相關表現。醫生說，「她對事物沒有生理需求或者渴望。」

▲▼年輕媽減肥成癮。（圖／翻攝自山海視頻）

▲最後，病患進入加護病房。（圖／翻攝自山海視頻）

通過醫生的診斷，發現該女子存在嚴重的營養不良和低蛋白血症，雙下肢已經出現了水腫，腹部也有輕度的腹水，有輕度心功能的問題。

針對患者情況，醫院為她進行初步的營養方案以及心理方案的制定。但是患者比較抵觸，拒絕了部分治療方法，仍執著減肥。在治療過程中病情進一步加重，出現了多臟器功能的衰竭，被轉入ICU進行深度治療。

醫生建議，民眾要追求健康美，在減重的過程當中，科學合理地調整飲食和作息，進行科學減重。

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