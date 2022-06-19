誆借手機盜SIM卡冒辦小額付款　慣竊得手逾20萬

記者張君豪／台北報導

台北市台北車站及周遭網咖近來出現一名「借手機慣竊」，警方接受民眾報案發現，該名慣竊擁有魔術師般的手法，會在北車周遭向民眾商借手機撥打電話為由、卻快速竊取民眾手機中的SIM卡，歹徒偷走SIM卡後申請電信小額支付盜刷，民眾因此電信帳單暴增數萬元，警方擴大調閱監視器鎖定現住新北市新店區的董嫌（42歲，毒品、竊盜、詐欺等多項前科、目前4條罪名通緝）涉案。

▲董嫌犯案過程全遭監視器錄下，警方循線在5月底將他移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲董嫌犯案過程全遭監視器錄下，警方循線在5月底將他移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警方表示，董嫌經常出沒在雙北捷運、車站人潮聚集處，刻意搭乘計程車，以「手機沒電為由」向司機商借手機撥打電話，卻伺機竊取小黃司機的手機SIM卡；或出沒北車附近網咖，利用民眾上廁所、購買餐飲離開座位實竊取民眾手機，並以被害人手機門號申請小額付款，購買遊戲點數玩樂。

中正一警方表示：經了解董嫌自2021年起迄今在雙北地區，以相同手法犯案至少15次，不法所得近20萬。警方5月底在新北市三重區將他盤查盜案，董男落網後坦承犯行、警方訊後依竊盜、詐欺、違反電信法第56條將他移送台北地檢署偵辦。

警方借此案例呼籲：意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。警方提醒民眾嚴防類似手法，如遇有相關情事立即向轄區警察機關報案。

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