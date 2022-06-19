　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誆借手機盜SIM卡冒辦小額付款　慣竊得手逾20萬

記者張君豪／台北報導

台北市台北車站及周遭網咖近來出現一名「借手機慣竊」，警方接受民眾報案發現，該名慣竊擁有魔術師般的手法，會在北車周遭向民眾商借手機撥打電話為由、卻快速竊取民眾手機中的SIM卡，歹徒偷走SIM卡後申請電信小額支付盜刷，民眾因此電信帳單暴增數萬元，警方擴大調閱監視器鎖定現住新北市新店區的董嫌（42歲，毒品、竊盜、詐欺等多項前科、目前4條罪名通緝）涉案。

▲董嫌犯案過程全遭監視器錄下，警方循線在5月底將他移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲董嫌犯案過程全遭監視器錄下，警方循線在5月底將他移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲董嫌犯案過程全遭監視器錄下，警方循線在5月底將他移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲董嫌犯案過程全遭監視器錄下，警方循線在5月底將他移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正一警方表示，董嫌經常出沒在雙北捷運、車站人潮聚集處，刻意搭乘計程車，以「手機沒電為由」向司機商借手機撥打電話，卻伺機竊取小黃司機的手機SIM卡；或出沒北車附近網咖，利用民眾上廁所、購買餐飲離開座位實竊取民眾手機，並以被害人手機門號申請小額付款，購買遊戲點數玩樂。

中正一警方表示：經了解董嫌自2021年起迄今在雙北地區，以相同手法犯案至少15次，不法所得近20萬。警方5月底在新北市三重區將他盤查盜案，董男落網後坦承犯行、警方訊後依竊盜、詐欺、違反電信法第56條將他移送台北地檢署偵辦。

警方借此案例呼籲：意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。警方提醒民眾嚴防類似手法，如遇有相關情事立即向轄區警察機關報案。

【相關新聞】

快訊／汐止35噸聯結車輾過機車　一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史

►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分

 

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
路邊被叫「弟弟」借奶粉錢！上班族可憐貧困媽　1個月內遭詐32
快訊／兒童增1死！　3歲童哮吼呼吸窘迫病逝
快訊／本土50561「各縣市分佈曝」！　台中確診最多
快訊／今增172死！　本土+50561
快訊／日月潭出意外！　17歲輕艇隊員溺斃
韓韶禧宋江爆假戲真做熱戀ing！　約會照瘋傳「多次出沒她家」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路邊被叫「弟弟」借奶粉錢！上班族可憐貧困媽　1個月內遭詐32萬

籃球迷所長用「擋拆」建功　1天抓3酒駕+2通緝另類「封王」

酒駕累犯4度拒測嗆「我就是故意」　警壓制手法過當？分局回應了

快訊／17歲輕艇隊隊員日月潭溺斃！跳水降溫未浮出　同學嚇壞報警

路口對撞片！桃園嬤騎車左轉遭撞噴飛　手腳骨折躺斑馬線

誆借手機盜SIM卡冒辦小額付款　慣竊得手逾20萬

保時捷車頂放「獨角獸泳圈」遭拍PO網　駕駛、拍攝者都要罰

討債反被逼做人體拱橋痛毆　剛過完18生日慘死！雙煞下場曝

新竹男全身血被丟包急診　搶救無效死亡！2男急奔警局自首

台1線枋寮段大貨車轉彎擦撞招牌+號誌　用路人心驚急報警　

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

魔王級舞痴「連走路都不協調」　轉圈「被自己絆倒」Gabee望天：啊...

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

路邊被叫「弟弟」借奶粉錢！上班族可憐貧困媽　1個月內遭詐32萬

籃球迷所長用「擋拆」建功　1天抓3酒駕+2通緝另類「封王」

酒駕累犯4度拒測嗆「我就是故意」　警壓制手法過當？分局回應了

快訊／17歲輕艇隊隊員日月潭溺斃！跳水降溫未浮出　同學嚇壞報警

路口對撞片！桃園嬤騎車左轉遭撞噴飛　手腳骨折躺斑馬線

誆借手機盜SIM卡冒辦小額付款　慣竊得手逾20萬

保時捷車頂放「獨角獸泳圈」遭拍PO網　駕駛、拍攝者都要罰

討債反被逼做人體拱橋痛毆　剛過完18生日慘死！雙煞下場曝

新竹男全身血被丟包急診　搶救無效死亡！2男急奔警局自首

台1線枋寮段大貨車轉彎擦撞招牌+號誌　用路人心驚急報警　

陳時中「明出關」親自主持記者會？羅一鈞：視部長身體狀況而定

結婚僅13天！女星目睹丈夫死去…取下婚戒「親手幫他闔上雙眼」

獨／讓家鄉味在雲林飄香　道地重慶辣子雞、乾鍋蝦椒麻驚現小餐館

竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續開放接種

5G訊號一直搜、手機一下就沒電　專家推這招「又順又省電」

竹市+1008　市府三貼心服務：疫苗計程車、復康巴士、到府施打

PLG總冠軍賽G1哨音惹議　陳建州清晨5點發文：我們會繼續努力！

快訊／日本石川縣發生規模5.2地震　最大震度6弱！深度僅10km

青少年重症+1！17歲男「沒打疫苗」四肢間歇性發紫進加護病房

路邊被叫「弟弟」借奶粉錢！上班族可憐貧困媽　1個月內遭詐32萬

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

社會熱門新聞

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

花蓮女公務員咖啡店亂尿！店員聞騷味傻眼

輪胎行花束排到隔壁　卡片內容超淚崩

獨／女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」原因曝

重機騎士逆撞1死1重傷　驚悚影片曝

才報警就起火　專家：逃生機會只有3秒鐘

即／17歲輕艇隊隊員日月潭溺斃！

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

新竹男全身血被丟包急診　搶救無效死亡

新車買來就開了1000多公里還修不好

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

少年殺人未遂遭通緝　戴著手銬衝下車逃脫

更多熱門

相關新聞

婦人晨運錢包放置物箱遭竊　警方火速破案

婦人晨運錢包放置物箱遭竊　警方火速破案

雲林斗南鎮鐵馬道常有民眾晨起前往運動，6月14日一名莊姓婦人前往晨運約一個半小時後離開時，突然發現放置於機車置物箱中的錢包不翼而飛，莊婦立即前往派出所報案。警方獲報後循線調查，順利幫報案人在隔日即找回皮包證件，莊婦在接獲警方通知抓到嫌疑人並找回錢包，開心頻頻向警方道謝。

誠品站前喊退保證金　業者回應了

誠品站前喊退保證金　業者回應了

誠品傳撤出台北車站K區地下街　研擬疫情下適當做法

誠品傳撤出台北車站K區地下街　研擬疫情下適當做法

誠品將退出台北車站地下街

誠品將退出台北車站地下街

北市公車輾路人影片曝　長者遭撞倒命危

北市公車輾路人影片曝　長者遭撞倒命危

關鍵字：

中正一警分局慣竊台北車站董男

讀者迴響

熱門新聞

Netflix影集驚傳死亡車禍！「2演員當場慘死」

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母身世超狂

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

劉畊宏健身直播退燒　被「賣菜英文老師」取代

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面