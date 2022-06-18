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社會 社會焦點 保障人權

恩恩爸第一次聽到「關鍵音檔」　深夜發文揭新北市府3大瑕疵

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸表示，他17日才首次從評論節目聽到苦求已久的「橫向錄音檔」，這是關鍵的真相拼圖。（圖／記者陳以昇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

恩恩爸18日深夜發文表示，他17日才第一次從節目《辣新聞》聽到他苦求多日的關鍵「橫向錄音檔」。經他反覆聆聽、逐字記錄，總結出新北市府在這次事件中的3項瑕疵，「侯市長，您也曾經痛失過愛子，我再次卑微的請求您，請提供我關鍵的橫向通聯錄音檔，讓我能夠清楚地還原整件事。」

恩恩爸抄錄關鍵橫向錄音如下：

119撥打雙和醫院：「嘟...嘟...(接通)」

雙和醫院語音：「雙和...(分機按鍵兩聲)」

雙和醫院語音：「請稍候（音樂聲），急診（分機按鍵33）請稍候（音樂聲）」

雙和急診：「喂？急診」

119：「你好，不好意思，我這邊是新北消防局」

雙和急診：「嗯」

119:「我想要請問一下，就是有民眾啊，她媽媽跟兩個小孩兩歲跟五歲都是確診，但是目前小孩兩個都發燒，但是因為中和區的衛生所跟衛生局完全都聯絡不上，但是媽媽很急，你們有辦法先幫他？」

雙和急診：「沒有辦法，是要先聯絡感控，不是說確診，媽媽很急，你就可以過來，要先聯絡感控」

119：「你們的感控是不是？，OK，好，好，OK』

雙和急診：「要先聯絡感控，確定有床位再...我們現在有很多確診」

119：「好好好，掰掰！」

恩恩爸表示，從上述的對話中，他發現整個聯繫過程出現了許多瑕疵：

一、新北衛生局手握確診民眾就醫的派車權限，卻讓119完全找不到人

新北市衛生局和衛生所，有沒有24小時的值班人員？為什麼新北市的衛生局(衛生所)可以失聯52分鐘(17:33~18:25)？這個部分，新北市政府一直沒有提出合理的解釋和說明。

二、消防局施小姐第一時間，沒有跟雙和醫院說明恩恩已經意識不清。

消防局的施小姐急著幫忙聯繫醫院，但她只有說「兩個小孩發燒，媽媽很急」，導致雙和急診的人員「把我的孩子當作一般發燒的確診者，我老婆只是一般著急的媽媽」，加上醫院確診病患很多，因此不接受消防局的請求，拒絕收治孩子。

三、新北市政府在4月14日以前，沒有防疫派遣中心這個編制與功能

勤務中心李宇松主任說明，因為恩恩的救護事件，4月17日以後，消防局才在九樓成立防疫派遣中心，從此消防局處理確診病患案件，可以自行聯繫醫院處理床位，不需要再透過衛生所（衛生局）了。

恩恩爸指出，他17日看完侯市長的最新回應，感到相當疑惑，「請問關鍵的橫向通聯錄音檔或相關檔案，和消防局控告張先生的誹謗案有什麼關係？新北市政府就是當事人，你們手上的檔案已經足夠釐清整件事情的真相了，完全不需要透過司法證明清白。」

恩恩爸強調，他從來沒有懷疑過基層消防局弟兄的清白，「我只是要拼湊恩恩送醫流程的真相而已。」他喊話，希望透過公開真相，能有助社會進步，別再讓下一個類似事件發生，「不要再讓任何父母或是寶貝遭受這種撕心裂肺的苦痛。拜託您了，侯市長！」

▼恩恩爸喊話，他只是想要真相，盼不要再有下一個心歲的父母。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

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