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祖靈庇護下安息⋯文面國寶林智妹享嵩壽100歲　文化部呈請總統褒揚

▲▼文面國寶林智妹。（圖／文化部文資局提供）

▲病危急返鄉，文面國寶林智妹逝世，享嵩壽100歲。（圖／文化部文資局提供）

記者林育綾／台北報導

文面保存者林智妹於今（18）日病危之際返回花蓮，在祖靈庇護下於晚間安息，享嵩壽100歲。林智妹耆老為目前全國僅存的無形文化資產「文面傳統」登錄保存者，終身奉獻文面傳統的傳承與推廣。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，指示文化部文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

lpay Wilang林智妹1922年4月1日生，現居於新北市中和區，出生於花蓮縣卓溪鄉賽德克族Tawsay（陶塞）部落。2016年1月由花蓮縣政府登錄為民俗類無形文化資產文面保存者，為目前全國僅存文面登錄保存者。

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文化部表示，文面傳統就臺灣文化資產而言，具有重要歷史意義。在臺灣諸多原住民族中僅泰雅族、太魯閣族、賽德克族及賽夏族擁有文面習俗。在原住民文面前必須經過各種考驗，如男子曾獵首過、女子具織布能力，才可獲得文面資格，方能論及婚嫁。此慣習象徵在生命能肩負成家、保護聚落的社會責任，死後得以進入祖靈界。因此，在原住民族群內部具有族群識別、成年印記，並具表彰個人英勇與才能等意義。

▲▼文面國寶林智妹。（圖／田貴實提供）

▲文面國寶林智妹著傳統服飾吹彈口簧琴。（圖／田貴實提供）

在日治時期雖曾以陋習為由遭禁，後代族人不再文面，使得文面逐漸走入歷史，今日已不再廣為實踐。但文面文化所代表的生命意義，仍被原住民族群視為族群認同的重要表徵，也得以喚回族人對文面的關注和瞭解，產生族群中的凝聚力。

文化部文化資產局前於2016年出版《永不消失的榮耀記憶》，講述包含林智妹等6位文面耆老生命故事，並於2018年再版發行其精華作品，為後世留下珍貴的無形文化資產，期望民眾能認識原住民族的文面文化，並傳承原住民族的各項珍貴文化。

文化部長李永得表示，林智妹耆老勇敢面對各種挑戰的性格，展現出深遠且富有意義的生活實踐，保存了臺灣原住民族文面傳統，實屬臺灣的瑰寶。雖林智妹耆老不幸離世，但其一生行儀及文面的榮耀記憶，將永為後世所緬懷及追思。

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