台灣最後一位「文面耆老」林智妹花蓮病逝　享嵩壽100歲

▲台灣僅存原住民文面登錄保存者林智妹。（圖／新北市政府原住民族行政局）



中央社

全國僅存台灣原住民文面登錄保存者林智妹（Ipay Wilang）今天病逝花蓮家中，文面文史工作者田貴實感嘆，這次是最後一次送別文面耆老，對他來說是紀錄任務的結束。

文面文史工作者田貴實告訴中央社記者，泰雅族、太魯閣族及賽德克族傳統社會中，男生曾獵首、女生會織布，就可獲得文面資格，男生在前額及下巴，女生在前額及臉頰，象徵能肩負成家、保護部落，死後得以進入祖靈界。

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花蓮縣政府文化局最早於民國98年將文面傳統登錄為民俗類無形文化資產，共有古阿采、方阿妹、陳清香、邱春妹、鄭好妹、林智妹等6名保存者，現年100歲的林智妹是僅存文面耆老，也於今天離世。

田貴實記錄文面老人超過20年，105年將6名文面耆老口述歷史、照片，出版「永不消失的榮耀記憶」一書，他感慨說，當時95歲的林智妹，是書裡「最年輕」的耆老，沒多久耆老相繼凋零，林智妹也因身體狀況不佳，由女兒接回北部就近照顧。

田貴實說，林智妹15歲那年，臉上的文面被日本人強迫清除，原本象徵美麗、智慧的文面，變成難以啟齒的疤痕，林智妹感謝文史工作者看見疤痕下的印記，讓看不見的印記再次重現。

回憶過去與林智妹的相處，田貴實說，林智妹總是看起來心情很好，喜歡吟唱歌謠，也會將旋律套上歌詞，祝福來訪關心的朋友，總統蔡英文去年前往拜訪，她特別準備自創歌謠祝福蔡總統。

田貴實說，林智妹在北部養病期間，一直掛念著部落，每次探訪她，他們聊天話題都是過去在部落的生活、與族人相處的點滴，今天上午收到家屬告知命危通知，他就建議家人帶著林智妹回到家鄉，智妹阿嬤一直撐到回到家後才斷氣離開。

每一位耆老凋零，田貴實都親自前往道別，難過的心境隨著一次次送別更加闊達，他想起某位耆老曾告訴他「沒有人能活得天長地久，只有天跟地才是永遠的憑據」。

田貴實說，這是最後一次送別文面耆老，也代表他記錄文面文化的工作來到終點，接下來他將休息一陣子，重新整理過去收錄資料，思考如何為這段任務收尾。

花蓮縣文化局晚間也表達哀悼之意，近日將前往慰問、探視家屬。