航空業大缺工！身障人士等不到人幫　自行下機「摔落手扶梯慘死」

▲英國蓋威克機場爆發一宗身障人士從手扶梯摔落身亡的悲劇，下同。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國蓋威克機場（Gatwick Airport）15日爆發了一宗身障人士摔落手扶梯、不幸身亡的悲劇，引發外界對航空公司如今人手短缺、無法為旅客提供良好服務的質疑。

據《每日星報》報導，事發當時，這名搭乘易捷航空（easyJet）的乘客正在機上，等候航空公司為他提供特殊服務，以便他能安全下機。不過，他在機上實在等了太久，於是他決定自行下機，沒想到竟在手扶梯上發生事故，意外墜落地面，重傷身亡。

消息人士指出，這位乘客是一名身障人士，他的妻子在飛機抵達後同樣也需要特殊服務，於是工作人員暫時將男子留在機上，先將他的妻子帶到機場，「他一定是不想等工作人員，才會嘗試自己走進候機室。這是一起不應該發生的悲劇，機場應該派人去協助他的」。

英國旅遊公共關係公司PC Agency的查爾斯（Paul Charles）認為，蓋威克機場如今嚴重缺乏人力來為旅客服務，才導致了這起悲劇的發生，「被留在機上的乘客是難以忍受長時間的等待的，他們會越來越沮喪」，不過易捷航空否認了相關猜測。

易捷航空的發言人表示，「當飛機抵達後，我們就派出了一名工作人員在現場待命。事發當時，工作人員正在為其他3名旅客服務，這也是正常的作業情況，因此人手短缺並不是意外發生的主因，由於案件目前還在調查中，我們不方便對此發表進一步置評。」