　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

航空業大缺工！身障人士等不到人幫　自行下機「摔落手扶梯慘死」

▲英國蓋威克機場爆發一宗殘疾人從手扶梯摔落身亡的悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國蓋威克機場爆發一宗身障人士從手扶梯摔落身亡的悲劇，下同。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國蓋威克機場（Gatwick Airport）15日爆發了一宗身障人士摔落手扶梯、不幸身亡的悲劇，引發外界對航空公司如今人手短缺、無法為旅客提供良好服務的質疑。

據《每日星報》報導，事發當時，這名搭乘易捷航空（easyJet）的乘客正在機上，等候航空公司為他提供特殊服務，以便他能安全下機。不過，他在機上實在等了太久，於是他決定自行下機，沒想到竟在手扶梯上發生事故，意外墜落地面，重傷身亡。

消息人士指出，這位乘客是一名身障人士，他的妻子在飛機抵達後同樣也需要特殊服務，於是工作人員暫時將男子留在機上，先將他的妻子帶到機場，「他一定是不想等工作人員，才會嘗試自己走進候機室。這是一起不應該發生的悲劇，機場應該派人去協助他的」。

▲英國蓋威克機場爆發一宗殘疾人從手扶梯摔落身亡的悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

英國旅遊公共關係公司PC Agency的查爾斯（Paul Charles）認為，蓋威克機場如今嚴重缺乏人力來為旅客服務，才導致了這起悲劇的發生，「被留在機上的乘客是難以忍受長時間的等待的，他們會越來越沮喪」，不過易捷航空否認了相關猜測。

易捷航空的發言人表示，「當飛機抵達後，我們就派出了一名工作人員在現場待命。事發當時，工作人員正在為其他3名旅客服務，這也是正常的作業情況，因此人手短缺並不是意外發生的主因，由於案件目前還在調查中，我們不方便對此發表進一步置評。」

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
新北男狂砍111刀弒父　判死定讞自我了結
交往9年不婚！丫頭老公曝「決心迎娶關鍵」惹哭她
林昶佐離家一個月　Doris曝當「無情母女」：不想看到還不行
她「5部位詭異發黑」嘴也變色！醫一驗驚：機率10萬分之1
唐綺陽預告接下來將遇重大轉變！「大家不會太好過」
嘉義太陽能光電爆炸！2000頭豬慘遭電死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英政府批准引渡「維基解密」亞桑傑！　妻痛訴：新聞自由黑暗日

航空業大缺工！身障人士等不到人幫　自行下機「摔落手扶梯慘死」

「五星連珠」真的來了！　百多年一見天文奇景預言爆發大事

工人清洗廚餘槽車！掉進「6噸半流質餿水」淹死　公司經理遭判13年

福島核災責任歸屬曝光！法院首判「政府無需賠償」　日本全民怒了

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

英參謀長：俄羅斯戰略上已輸掉烏克蘭戰爭　使北約更強大

美國會暴動案聽證會　幕僚實名爆料「川普施壓彭斯」阻拜登當選

首宗「貓傳人」病例！確診貓咪只打1次噴嚏　獸醫發燒咳嗽秒確診

女童觸發「飢餓開關」！2m緬甸蟒狠咬不放　父母：不知道這麼危險

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

英政府批准引渡「維基解密」亞桑傑！　妻痛訴：新聞自由黑暗日

航空業大缺工！身障人士等不到人幫　自行下機「摔落手扶梯慘死」

「五星連珠」真的來了！　百多年一見天文奇景預言爆發大事

工人清洗廚餘槽車！掉進「6噸半流質餿水」淹死　公司經理遭判13年

福島核災責任歸屬曝光！法院首判「政府無需賠償」　日本全民怒了

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

英參謀長：俄羅斯戰略上已輸掉烏克蘭戰爭　使北約更強大

美國會暴動案聽證會　幕僚實名爆料「川普施壓彭斯」阻拜登當選

首宗「貓傳人」病例！確診貓咪只打1次噴嚏　獸醫發燒咳嗽秒確診

女童觸發「飢餓開關」！2m緬甸蟒狠咬不放　父母：不知道這麼危險

專訪／神隱當農夫10年！海登克里斯坦森重返《歐比王》　親口吐關鍵

逆子怨分產不公狂砍111刀弒父　嗆「不後悔」判死定讞自我了結

疑太陽能設備電桶失效！嘉縣溪口600隻豬被電死電癱　含250頭種母豬

眼神不會騙人！12星座男對你一見鍾情的4種反應

陶晶瑩被小黃司機點唱！　口罩一脫「他樂歪尖叫」：賞我1100元欸

台中21坪法拍屋1891萬成交　買屋就送176坪違建「爽當包租公」

證明3500萬價值！高國豪透露就是投進這記三分球後信心爆棚

女國中生遭3屁孩凌虐　霸凌者竟拍影片炫耀「人不拼不知輸贏」

王威晨微笑符號有原因　助總談9天8場先發調度

「貓王上身」奧斯汀巴特勒改不回去了！　初見湯姆漢克驚呼：是胡迪

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

營養午餐飄屎味！校長試吃驚覺有異　緊急喊卡

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

首例貓傳人！確診貓咪打噴嚏傳染人類

61歲阿嬤拚做人！和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」

德媒：失去台灣，全球經濟將毀於一旦

經濟衰退恐懼加劇　美股重挫741點

美警告：費雪牌安撫搖椅　不宜讓嬰兒入睡

染疫免隔離7天？　韓官員：確診數飆到8.3倍

筆電充隨身扇爆炸　疑一原因釀禍

裸女鬧大街！　搶警車輾警後撞車跳窗逃跑

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

癱瘓男「醫學協助自殺」成義大利首例　親友目送他離開

「五星連珠」真的來了！

更多熱門

相關新聞

工人清洗廚餘槽車　掉進「6噸餿水」淹死

工人清洗廚餘槽車　掉進「6噸餿水」淹死

英國萊斯特郡（Leicestershire）一家廚餘回收公司16日被法庭依過失殺人判罰200萬英鎊（約新台幣7300萬元），背負2項過失殺人罪與1項健康安全罪的公司經理則被判處13年監禁。一切原因都和2016年兩名員工掉進裝有6噸半流質豬飼料的槽車中溺斃的事件有關。

研究：Omicron引發長新冠機率低於Delta

研究：Omicron引發長新冠機率低於Delta

英記者在亞馬遜遇害　兄弟檔認了分屍

英記者在亞馬遜遇害　兄弟檔認了分屍

女酒醉被白衣男撿屍性侵　發現凶手是她爸

女酒醉被白衣男撿屍性侵　發現凶手是她爸

機長進廁所沒出來　英班機急迫降

機長進廁所沒出來　英班機急迫降

關鍵字：

英國易捷航空easyJet蓋威克機場Gatwick Airport

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面