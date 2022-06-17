工人清洗廚餘槽車！掉進「6噸半流質餿水」淹死　公司經理遭判13年

▲英國2名工人掉落廚餘槽車，在半流質豬飼料中窒息溺斃，公司經理被判刑13年。（圖／取自萊斯特郡警方）

記者張寧倢／編譯

英國萊斯特郡（Leicestershire）一家廚餘回收公司16日被法庭依過失殺人判罰200萬英鎊（約新台幣7300萬元），背負2項過失殺人罪與1項健康安全罪的公司經理則被判處13年監禁。一切原因都和2016年兩名員工掉進裝有6噸半流質豬飼料的槽車中溺斃的事件有關。

根據《衛報》報導，這起意外發生於2016年聖誕節前夕的12月22日，年僅19歲的男子沃克（Nathan Walker）任職於廚餘回收公司「Greenfeeds」，當天被要求清理一輛裝有6噸半流質豬食的槽車，然而，餿水產生的二氧化碳濃度過高，他爬進儲槽後昏迷，35歲男同事羅森（Gavin Rawson）見狀趕進跳進去救人，沒想到自己也暈倒，最終雙雙溺斃。

▲圖左為19歲死者沃克，圖右為35歲死者羅森。（圖／取自萊斯特郡警方）

法庭證詞顯示，沃克掉入豬食後，公司總經理雷佛斯（Ian Leivers）的兒子也試圖施救，但最後因呼吸困難，爬出梯子逃生，差點也死在槽車裡。救難人員到場後用鋸子從側面破壞儲槽，才把兩人拖出來，但急救無效。據悉，沃克在兒子出生前15天不幸離世，羅森的家人則對他勇敢救人而犧牲的精神感到自豪。

法官佛瑞澤（Peter Fraser）表示，公司完全未考慮員工安全，公然無視極高的死亡風險，且工作現場存在著「危險的文化」。此前，員工就曾多次警告管理層人員清洗槽車的風險，並要求提供安全設備，但意見全遭忽視。佛瑞澤說，公司多年來採取的方法高層都知道，「就是爬進去，清洗槽車，碰碰運氣。」

法庭16日宣判，公司女性經理、總經理之妻吉莉安（Gillian Leivers）犯下2項重大過失殺人罪與1項健康安全罪，處以13年有期徒刑。另外，總經理雷佛斯因違反《工作健康安全法》被判20個月刑期；運輸經理布朗（Stewart Brown）被判監禁12個月、緩刑2年；「Greenfeeds」公司法人則須繳納200萬英鎊罰金。

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