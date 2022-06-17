回應家長需求！　嘉義市宣布：國中小幼兒園維持實體課程

▲▼ 嘉義市宣布國中小學(含公幼)維持實體課程 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市6/13恢復實體上課後，學生請自主防疫假的比率也維持在7.5%～8%之間，到校率相當高。而市府每週也會與各校溝通、討論，考量孩子的學習成效以及不少雙薪家長無法兼顧孩子的學習與工作等原因，決定嘉義市國中、國小與公立幼兒園下週（6/20）起，在教育部訂定的校園因應疫情調整授課標準及落實防疫作為下仍維持實體課程。

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市長黃敏惠表示，接下來將是國中小期末定期評量週，市府已請學校採彈性多元評量方式辦理，針對達教育部規定暫停實體課程標準之班級、基於防疫目的請防疫假之學生，學校仍應提供補考、彈性多元評量方式妥適辦理。至於期末考後是否到校，由各校視課程需求與疫情狀況彈性決定，但如果改採遠距教學時，家長有學童照顧上需求，學校仍應提供到校照顧。另外，各校已安排的COVID-19疫苗校園集中接種作業，請學生仍依各校公告期程入校施打。

黃敏惠也說，防疫以及維持義務教育的品質是政府的責任，更有賴全體市民的齊心努力與協助。市府也要求校方落實防疫措施，請教職員工、學童入校配合戴口罩、勤洗手等防疫作為，但家長若擔憂孩子到校上課有染疫風險、基於防疫目的下，於實體課程期間，仍可向子女就讀學校請防疫假，學校應採線上等多元方式指導學生並留意學生學習狀況，且不影響出勤紀錄及成績。至於高中職校是否比照維持實體課程，回歸由各校防疫長視疫情狀況評估、決定。

教育處也提醒家長，如果孩子有身體異狀，請留在家中休息，雖然孩子未到校，嘉義市各學校仍會支援遠距教學，老師也會關注孩子的學習狀況，市府及學校會提供孩子一個優良與安全的教育學習環境。