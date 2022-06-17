　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國旗覆棺！AT3衝場追悼殉職飛官徐大鈞　妹捧骨灰送別摰愛哥哥

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

年僅23歲的空軍飛官少尉徐大鈞5月31上午8時3分進行AT-3飛行訓練時，不幸殉職，空軍官校今（17）日舉行徐大鈞的公祭告別式。總統蔡英文親自到場哀悼並頒贈褒揚令，空軍也代表以國旗覆蓋棺木，並安排4架AT-3型機於上空飛出哀悼隊形衝場向英雄致意，最後由徐的妹妹親捧骨灰罈送最愛哥哥最後一程。

▲▼飛官徐大鈞墜機殉職告別式。（圖／記者吳世龍攝）

▲空軍上尉徐大鈞的公祭17日在空軍官校舉行。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼國旗覆棺！AT3衝場追悼殉職飛官徐大鈞，妹親痛捧骨灰送最後一程。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼AT3衝場追悼殉職飛官徐大鈞，妹痛捧骨灰送最愛哥哥最後一程。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼國旗覆棺！AT3衝場追悼殉職飛官徐大鈞。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼國旗覆棺！AT3衝場追悼殉職飛官徐大鈞，妹親痛捧骨灰送最後一程。（圖／記者吳世龍攝）

總統蔡英文今親自出席徐大鈞公祭，特別代表國家謝謝大鈞，並頒發褒揚令。她說，感謝徐爸爸對國軍的支持，勉勵所有國軍弟兄，要帶著大鈞的信念繼續努力打拼，也指示國防部務必全力協助照顧好大鈞的家屬，強調謝謝大鈞的努力，我們永遠以他為榮。

▲▼殉職飛官徐大鈞公祭，總統蔡英文到場致意。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼殉職飛官徐大鈞公祭，總統蔡英文到場致意。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼殉職飛官徐大鈞公祭，總統蔡英文到場致意。（圖／記者吳世龍攝）

現場由空軍代表行慰靈禮及國旗覆棺，空軍也追贈徐大鈞為上尉。由於徐大鈞駕乘AT-3殉職，在今天告別式的最後，特別安排4架同型機AT-3型飛出追悼隊形於上空哀悼致意。

▲▼飛官徐大鈞墜機殉職告別式。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼飛官徐大鈞墜機殉職告別式。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼飛官徐大鈞墜機殉職告別式。（圖／記者吳世龍攝）

徐大鈞的妹妹在家祭中代表家屬上台致詞時3度哽咽，她代表爸爸向哥哥說，感謝他到最後一刻都沒有放棄控制飛機，這是他最讓人不捨的地方，但是也非常感謝搜救人員的協助。而爸爸今天也穿著哥哥準備送給他的生日禮物外套到場，最後與爸爸、媽媽鞠躬感謝到場的來賓。最後，妹妹也親捧哥哥徐大鈞的骨灰罈，送最愛哥哥最後一程。

▲▼殉職飛官徐大鈞公祭，爸穿兒送外套悲送愛子！妹致詞3度淚崩。（圖／記者吳世龍攝）

▲徐大鈞的爸爸、媽媽、妹妹鞠躬感謝大家送大鈞最後一程。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼23歲飛官徐大鈞殉職今公祭，妹致詞3度淚崩！爸穿兒送外套道別。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼23歲飛官徐大鈞殉職今公祭，妹致詞3度淚崩！爸穿兒送外套道別。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼23歲飛官徐大鈞殉職今公祭，妹致詞3度淚崩！爸穿兒送外套道別。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼23歲飛官徐大鈞殉職今公祭，妹致詞3度淚崩！爸穿兒送外套道別。（圖／記者吳世龍攝）

▲23歲飛官徐大鈞殉職今公祭，空軍代表國旗覆棺哀悼。（圖／記者吳世龍攝）

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
28歲陽光女火場護姪亡　外籍外婚夫落寞現身靈堂
啦啦隊女神床照「布料太少」！　轉正面網全暈了
驚悚！澆花水槍射眼睛　7歲童眼珠「瞬間不見」
「10種職業」20年後恐消失！　AI取代700萬個工作
忍無可忍！台南少婦刺殺老公　「無保釋放」原因曝
孕吐超嚴重「備註不要火鍋料」　店家1舉動逼哭她
破尺度！吳慷仁開腿「正面全裸」　激戰賈靜雯捧她雙腳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陽光射箭好手火場護姪身亡　成婚夢碎...外籍外婚夫落寞現身靈堂

輪胎行縱火8死！民眾湧入獻花哀悼　願逝者「化作千風」

快訊／土石鬆動落石如雨下　2處坍塌阻斷道路...中橫便道封閉

快訊／桃園雙屍案犯嫌泰國清邁投案　警下午說明如何引渡審判

忍無可忍！台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」原因曝

許藍方批報導不實力甩小三污名　《鏡週刊》要求當庭勘驗鹹濕對話

惡師罰小一生跳150下　道歉保工作...人本怒：打到重傷才解聘？

縱火害死8家人！主嫌陳彥翔傷勢曝　最快這個時間拔管做筆錄　　

國旗覆棺！AT3衝場追悼殉職飛官徐大鈞　妹捧骨灰送別摰愛哥哥

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

陽光射箭好手火場護姪身亡　成婚夢碎...外籍外婚夫落寞現身靈堂

輪胎行縱火8死！民眾湧入獻花哀悼　願逝者「化作千風」

快訊／土石鬆動落石如雨下　2處坍塌阻斷道路...中橫便道封閉

快訊／桃園雙屍案犯嫌泰國清邁投案　警下午說明如何引渡審判

忍無可忍！台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」原因曝

許藍方批報導不實力甩小三污名　《鏡週刊》要求當庭勘驗鹹濕對話

惡師罰小一生跳150下　道歉保工作...人本怒：打到重傷才解聘？

縱火害死8家人！主嫌陳彥翔傷勢曝　最快這個時間拔管做筆錄　　

國旗覆棺！AT3衝場追悼殉職飛官徐大鈞　妹捧骨灰送別摰愛哥哥

快訊／桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案...身影曝光

陽光射箭好手火場護姪身亡　成婚夢碎...外籍外婚夫落寞現身靈堂

石斑魚外銷鎖定「美加日紐澳」　農委會估下半年出貨300公噸

甜點控衝！最新「芋頭芒果甜點」來了　爆餡芋泥+芒果山超欠吃

宏碁攜愛地雅、立碁電打入E-Bike平台　滿足市場多元需求

輪胎行縱火8死！民眾湧入獻花哀悼　願逝者「化作千風」

快訊／土石鬆動落石如雨下　2處坍塌阻斷道路...中橫便道封閉

國民黨疑「邵博士」與衛福部有關係　助富樂火速拿到EUA

鋼鐵人扮防疫第六人　捐20萬元醫療面罩、30萬元捐款

怪男雨夜偷牽機車藏起來「只是好玩」　休假女警眼尖逮人

他秀證據控「黑心快篩即中國製」　酸「焦糖」不懂英文被食藥署騙

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

逆子討50萬創業嫌不夠　父怨1件事

陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

快訊/桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案

輪胎行逆子「迷手遊爭家產」　辯原只想嚇人：菸頭不小心掉了

潑汽油拉扯間打火機掉落　陳彥翔作勢嚇父親釀禍

警稱呼阿嬤遭投訴　50歲婦嗆：我很時尚

更多熱門

相關新聞

殉職飛官徐大鈞公祭　爸穿兒送外套淚眼送別

殉職飛官徐大鈞公祭　爸穿兒送外套淚眼送別

年僅23歲的空軍飛官少尉徐大鈞5月31上午8時3分進行AT-3飛行訓練時，起飛5分鐘後光點消失，飛機墜毀於岡山區田厝一路77號附近，不幸殉職。空軍官校今（17）日舉行徐大鈞的公祭告別式，除了頒授忠勇勳章也追贈為上尉，徐大鈞妹妹代表家屬致詞時三度淚崩，也透露爸爸今天穿著大鈞準備送給他的外套到場，最後與爸爸、媽媽3人向來賓鞠躬致謝。

殉職飛官徐大鈞6/17公祭　AT3衝場致敬

殉職飛官徐大鈞6/17公祭　AT3衝場致敬

國軍準備好面對人力結構海嘯了？

國軍準備好面對人力結構海嘯了？

飛官負荷增　空軍缺員嚴峻

飛官負荷增　空軍缺員嚴峻

23歲飛官徐大鈞殉職　邱國正深表悲慟：進行通盤檢討

23歲飛官徐大鈞殉職　邱國正深表悲慟：進行通盤檢討

關鍵字：

徐大鈞飛官AT3

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

逆子討50萬創業嫌不夠　父怨1件事

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面