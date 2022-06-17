國旗覆棺！AT3衝場追悼殉職飛官徐大鈞　妹捧骨灰送別摰愛哥哥

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

年僅23歲的空軍飛官少尉徐大鈞5月31上午8時3分進行AT-3飛行訓練時，不幸殉職，空軍官校今（17）日舉行徐大鈞的公祭告別式。總統蔡英文親自到場哀悼並頒贈褒揚令，空軍也代表以國旗覆蓋棺木，並安排4架AT-3型機於上空飛出哀悼隊形衝場向英雄致意，最後由徐的妹妹親捧骨灰罈送最愛哥哥最後一程。

▲空軍上尉徐大鈞的公祭17日在空軍官校舉行。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼AT3衝場追悼殉職飛官徐大鈞，妹痛捧骨灰送最愛哥哥最後一程。（圖／記者吳世龍攝）

總統蔡英文今親自出席徐大鈞公祭，特別代表國家謝謝大鈞，並頒發褒揚令。她說，感謝徐爸爸對國軍的支持，勉勵所有國軍弟兄，要帶著大鈞的信念繼續努力打拼，也指示國防部務必全力協助照顧好大鈞的家屬，強調謝謝大鈞的努力，我們永遠以他為榮。

▲▼殉職飛官徐大鈞公祭，總統蔡英文到場致意。（圖／記者吳世龍攝）

現場由空軍代表行慰靈禮及國旗覆棺，空軍也追贈徐大鈞為上尉。由於徐大鈞駕乘AT-3殉職，在今天告別式的最後，特別安排4架同型機AT-3型飛出追悼隊形於上空哀悼致意。

▲▼飛官徐大鈞墜機殉職告別式。（圖／記者吳世龍攝）

徐大鈞的妹妹在家祭中代表家屬上台致詞時3度哽咽，她代表爸爸向哥哥說，感謝他到最後一刻都沒有放棄控制飛機，這是他最讓人不捨的地方，但是也非常感謝搜救人員的協助。而爸爸今天也穿著哥哥準備送給他的生日禮物外套到場，最後與爸爸、媽媽鞠躬感謝到場的來賓。最後，妹妹也親捧哥哥徐大鈞的骨灰罈，送最愛哥哥最後一程。

▲徐大鈞的爸爸、媽媽、妹妹鞠躬感謝大家送大鈞最後一程。（圖／記者吳世龍攝）





▲▼23歲飛官徐大鈞殉職今公祭，妹致詞3度淚崩！爸穿兒送外套道別。（圖／記者吳世龍攝）

▲23歲飛官徐大鈞殉職今公祭，空軍代表國旗覆棺哀悼。（圖／記者吳世龍攝）