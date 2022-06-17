竹科社團登報點名鄭正鈐選新竹市長　讚有國際觀行動力「捨你其誰」

▲竹科支持者登報點名鄭正鈐參選市長。（圖／翻攝中國時報）

實習記者張鈞量／台北報導

新竹市長選戰將於年底登場，各黨人選也引起各界關注。新竹數位科技二代會新師董聯盟會長蕭瑞宏17日表示，支持國民黨立委鄭正鈐參選新竹市長，希望能透過鄭正鈐當過新竹市議員對地方的理解，以及延續他擔任立委的用心問政，讓新竹走向高科技化與國際化。

蕭瑞宏登報表示，新竹市是台灣科技的中心，也是台灣的經濟命脈。爲了讓新竹市的發展能有更璀璨的未來，「全力支持具有國際觀、行動力，且操守廉潔的現任立法委員鄭正鈐來競選新竹市長」。竹科產值近年均達新台幣1兆元以上，廠商家數已逾600家，就業人數超過16萬人，成功帶動了國內的經濟成長，並持續不斷引進國內外旗艦級的創新公司，使台灣的半導體及光電產業在世界上佔有重要地位，如晶圓代工、封裝測試產值世界第一。

蕭瑞宏強調，竹科產業群聚效應現已成功建立臺灣高科技產業卓著的全球知名度，並讓臺灣高科技產業在全球發光發熱。新竹市的未來，需要的是一位具有國際觀及現代科技眼光的市長，帶領她繼續發展。「現任新竹市立法委員鄭正鈐，具備這樣的條件」。

蕭瑞宏表示，鄭正鈐曾任新竹市議員，對地方發展方向掌握清楚，現在擔任立法委員，問政用心，邏輯清楚，根據公民監督國會聯盟評鑑，不論是出席率及質詢率或法案預算審查，均爲百分之百的委員，是公認勤快認真的好立委。「新竹市要繼續走向高科技化及國際化，正是需要鄭正鈐委員這樣的人才」。

蕭瑞宏據此呼籲，希望鄭正鈐能拋開各種束縛及顧慮，爲了我們新竹市的家園建設及台灣未來的經濟發展，勇敢地站出來承擔這個重擔。他強調，「新竹市長的人選，鄭正鈐委員，捨你其誰」。