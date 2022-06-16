　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

食藥署早知富樂快篩有問題？綠委一看公文　怒嗆自家人下台

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

記者皮心瑀／台北報導

富樂（Flowflex）快篩試劑被爆料混充陸製快篩試劑，已流入市面逾192萬劑，不法獲利高達上億元。民進黨立委林淑芬透露，醫優科技股份有限公司早在上月就發函給衛福部，公文告知富樂快篩靈敏度只有34 ％，且有偽冒品流入市面，「這不叫包庇什麼是包庇」，並要食藥署長吳秀梅下台。

國民黨高雄市議員擬參選人白喬茵16日公布公文資料，衛福部簽收日期是5月13日，內容講述原本要代理富樂的醫優科技發現產品有問題，請衛福部撤銷「緊急使用授權」（EUA）並廢止供國人使用。

根據公文，醫優科技向美國原廠「ACON Laboratories」取得「富樂COVID-19家用抗原快篩」（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test），並以此向衛福部申請專案輸入，但訂貨後發現供貨品名不同；該款快篩被美國食品藥品監督管理局（FDA）列為不得使用，且是中國產製。

文件中也顯示，醫優科技向聯繫美國原廠後，得知僅能提供中國製的貨源，但卻接獲消費者告知有其他廠商將此貨品改換包裝，因此向衛福部報請廢止原核定的專案輸入核准案，並依法向檢警告發，避免偽冒產品流入市面。

林淑芬也整理時序，食藥署5月12日就主動打電話給醫優科技公司 ，詢問富樂該款快篩劑德國聯邦研究所測試結果，醫優告知該款快篩靈敏度只有34 ％，且有偽冒品流入市面，而公文也顯示食藥署5月12日就知情，怒轟是包庇，「吳秀梅下台」。

▲▼白喬茵16日曝光「醫優科技股份有限公司」發函。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）

▲▼白喬茵16日曝光「醫優科技股份有限公司」發函。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）

▲白喬茵16日曝光「醫優科技股份有限公司」發函。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
外送員撞路邊砂石車　頭部重創慘死
車禍癱瘓9年「珣珣」小學畢業了！　咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎
明「剩1時段有雨」　整週熱爆飆36°C
陳彥翔縱火奪8命　陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？
還原放火現場！　陳彥翔呆站火場外：我放的樓上有人
陳彥翔燒死8至親　昨天才送兒子進幼稚園參加畢典

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民進黨週六討論新竹市長徵召人選　鄭宏輝：我並沒有退選

黑心快篩再爆案外案　他曝大鑫資訊執行長是偽造文書累犯

陸商務部：外貿面臨不穩定因素　但有信心全年維持在合理區間

「不結婚麻煩了！」　柯文哲曝40歲單身朋友「屁股化膿無人換藥」

交通部台鐵局轉型公司　副總經理以下不再具公務員身份

張亞中：若當選市長　向世界宣布高雄為非戰和平區

民進黨正國會提他選新北市長　林右昌：目前先把市政做好

高雄陷富樂快篩之亂　藍營嗆陳其邁：不要遇到同黨就噤聲

食藥署早知富樂快篩有問題？綠委一看公文　怒嗆自家人下台

九二共識「沒有共識」藍營譁然　這些人都開轟朱立倫

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

「每一幕都彷彿有故事」　質感攝影拍出台灣日常

快訊／民進黨週六討論新竹市長徵召人選　鄭宏輝：我並沒有退選

黑心快篩再爆案外案　他曝大鑫資訊執行長是偽造文書累犯

陸商務部：外貿面臨不穩定因素　但有信心全年維持在合理區間

「不結婚麻煩了！」　柯文哲曝40歲單身朋友「屁股化膿無人換藥」

交通部台鐵局轉型公司　副總經理以下不再具公務員身份

張亞中：若當選市長　向世界宣布高雄為非戰和平區

民進黨正國會提他選新北市長　林右昌：目前先把市政做好

高雄陷富樂快篩之亂　藍營嗆陳其邁：不要遇到同黨就噤聲

食藥署早知富樂快篩有問題？綠委一看公文　怒嗆自家人下台

九二共識「沒有共識」藍營譁然　這些人都開轟朱立倫

麥當勞與法國當局達成和解　同意支付387億元終結稅務調查

14年首見！央行調升存款準備率一碼　一文看原因

控制狂媽討2萬孝親費「藏他的存摺、印章」　他淚：連吃飯錢都沒了

台東+673！2長者病逝「皆有心臟病史」　縣府籲儘速接種疫苗

為了養家認真跑單…外送員疑疲憊恍神　撞路邊砂石車尾慘死

「海上皇宮」總價默默來到7168萬　刷新淡海新市鎮房價天花板

子瑜從沒忘記過他！　「連5年送禮」私下暖舉曝光

怪人出沒社區！她急鎖門竟聽「空房間」傳打呼聲　嚇壞：我1個人住

見兒分手15歲女友...父趁隙硬%　「3顆入珠」成定罪鐵證

快訊／民進黨週六討論新竹市長徵召人選　鄭宏輝：我並沒有退選

政治熱門新聞

快訊／網傳蔡英文確診？　總統府打臉：已向警方報案

黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她開嗆衛福部

快訊／竹市輪胎行大火8死　林智堅發聲了

餐飲業虧損　王浩宇：撐不下去就是命

北市府再被抓公務員上班用PTT　留言內容讓網傻眼

民進黨台北市長誰來選？　媒體人爆：陳時中鬧脾氣

鄭寶清氣炸！曝鄭運鵬、鄭文燦合推林智堅選桃園　預計6/22提名

林智堅選桃園成板上釘釘　傳鄭宏輝願成全沈慧虹接棒竹市

誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據

石斑魚被禁也怪馬英九　本人出面反嗆

日本人吃台灣鳳梨一顆只要22元？　李來希逛超市嚇一跳

快訊／全國305萬人染疫、4546死　衛福部曝本土疫情「漸下降趨勢」　

高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人曾經營小吃

潘孟安轉戰新北？　楊曜嗆林佳龍：要的就搶，不要的就塞給政敵

更多熱門

相關新聞

黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她開嗆衛福部

黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她開嗆衛福部

大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），經調查局追查發現是混用中國代工次級品出貨。國民黨高雄市議員擬參選人白喬茵16日公布「醫優科技股份有限公司」給衛福部的發函，內容指有其他廠商將中國產快篩偽冒成美國貨品。白喬茵批評，衛福部是沒人上班還是機器人代簽？公文說富樂不能賣，但你還是讓大鑫資訊賣了一個月。

獨／富樂黑心快篩「掉包陸製」手法曝

獨／富樂黑心快篩「掉包陸製」手法曝

C線消失「富樂快篩」去年就有廠商申請　業者主動廢止逃劣品劫

C線消失「富樂快篩」去年就有廠商申請　業者主動廢止逃劣品劫

高登2.0又來了！富樂假快篩賺120億　藍委爆：進口商原本做墨水匣

高登2.0又來了！富樂假快篩賺120億　藍委爆：進口商原本做墨水匣

台東縣全數回收富樂快篩試劑　將退回廠商

台東縣全數回收富樂快篩試劑　將退回廠商

關鍵字：

富樂

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面