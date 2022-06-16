食藥署早知富樂快篩有問題？綠委一看公文　怒嗆自家人下台

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

記者皮心瑀／台北報導

富樂（Flowflex）快篩試劑被爆料混充陸製快篩試劑，已流入市面逾192萬劑，不法獲利高達上億元。民進黨立委林淑芬透露，醫優科技股份有限公司早在上月就發函給衛福部，公文告知富樂快篩靈敏度只有34 ％，且有偽冒品流入市面，「這不叫包庇什麼是包庇」，並要食藥署長吳秀梅下台。

國民黨高雄市議員擬參選人白喬茵16日公布公文資料，衛福部簽收日期是5月13日，內容講述原本要代理富樂的醫優科技發現產品有問題，請衛福部撤銷「緊急使用授權」（EUA）並廢止供國人使用。

根據公文，醫優科技向美國原廠「ACON Laboratories」取得「富樂COVID-19家用抗原快篩」（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test），並以此向衛福部申請專案輸入，但訂貨後發現供貨品名不同；該款快篩被美國食品藥品監督管理局（FDA）列為不得使用，且是中國產製。

文件中也顯示，醫優科技向聯繫美國原廠後，得知僅能提供中國製的貨源，但卻接獲消費者告知有其他廠商將此貨品改換包裝，因此向衛福部報請廢止原核定的專案輸入核准案，並依法向檢警告發，避免偽冒產品流入市面。

林淑芬也整理時序，食藥署5月12日就主動打電話給醫優科技公司 ，詢問富樂該款快篩劑德國聯邦研究所測試結果，醫優告知該款快篩靈敏度只有34 ％，且有偽冒品流入市面，而公文也顯示食藥署5月12日就知情，怒轟是包庇，「吳秀梅下台」。

▲白喬茵16日曝光「醫優科技股份有限公司」發函。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）