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煮飯加水一隻手搞定！他曝祖傳祕招「不用量杯」　網讚：想阿嬤了

▲有網友分享祖傳煮飯秘訣，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有網友分享祖傳煮飯秘訣，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

一鍋米看似單純，想要煮得可口營養卻要下足功夫，尤其水量的多寡更會直接影響到米飯的口感。對此，有網友就分享一招「祖傳」煮飯妙招，不僅不需使用量杯，甚至用一隻手掌就能完成，讓不少網友看了直呼「我阿嬤也這樣教我」、「好懷念以前媽媽用這樣的方式煮飯給我們吃喔」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，只見他把手掌壓入裝有米和水的鐵鍋中，而水位剛好高過手指第一節關節處的位置，以這樣的方式來測量水量，並說這是阿公的智慧，「有人也是這樣煮飯嗎？是不是想妳阿公阿嬤了」。

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▲有網友分享祖傳煮飯秘訣，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

文章一曝光，馬上引發不少網友共鳴，紛紛留言「對啊！以前父母都是這樣教，用手量水煮飯」、「+1，小時候阿嬤的傳承，想阿嬤了」、「媽媽也是這麼教我，我也是這麼教我的小孩」、「我到現在也還在這樣量水位啊」、「以前看我爸媽煮飯都是這樣的」、「先人的智慧」、「我也是這樣，這樣煮起來恰到好」。

另外，有網友也分享不同測量方式，「我是手指頭插進去耶，一指截」、「我都伸食指」、「我沒辦法，我都用秤的」，但也有人習慣使用量杯，「奇怪的量法，幾杯米就幾杯水量，用什麼容器裝米下去，就對應多少容量的水。真不能理解還要用手去量，每個人的手形都不一樣」。

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