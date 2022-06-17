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大陸 大陸焦點 特派現場

媽嫌第2胎又生女直接送人　15年後兒罹病「女兒拒捐骨髓」結局曝

3寶媽嫌第2胎又生女直接送人　15年後兒罹罕病「女兒拒捐骨髓」結局曝

▲中國有一對夫妻，不滿第2胎又是女兒，竟把孩子送人。（圖／翻攝自搜狐）

圖文／CTWANT

即使在這個觀念開放的時代，許多人仍存有重男輕女的刻板印象。中國江蘇過去就有一名陳姓女子，第2胎又生下一個女兒，因為想要兒子，便把孩子送人，多年後如願生下一個兒子，卻萬萬沒想到兒子患有罕病，只有被送走的女兒可以救他。

陳女在90年代生下第2胎，由於連2胎都是女兒，想要兒子的她非常不開心，和老公商量把孩子送人，老公雖然捨不得孩子，但想要生2個小孩已經是極限，便忍痛割愛送給一戶張姓人家，夫妻倆頓時如釋重負，2年後生下一個兒子。可是好景不常，在兒子4歲的時候，因為身體不適被帶去醫院檢查，發現患有先天性血小板減少症，只要一點碰撞就可能會因此喪命，所以男孩上學從來不敢上體育課，一家人就這樣膽戰心驚過了10年。

3寶媽嫌第2胎又生女直接送人　15年後兒罹罕病「女兒拒捐骨髓」結局曝

▲陳女的兒子患有罕見疾病。（圖／翻攝自搜狐）

怎料，男孩14歲時病情突然加重，鼻子經常流血不止，後來檢查得知病變，罹患白血病前期，只有做骨髓移植才能痊癒，但全家人沒有人配對成功。就在一家人焦急的時候，陳女想起15年前送人的二女兒，便前去拜託張家人，希望可以做配型，結果顯示成功。然而，張家人提出需要有50萬人民幣的補償，才同意進行骨髓移植。陳女無法接受，揚言要打官司把女兒討回去，這舉動也讓張家人很是生氣，隨後拒絕幫助。

二女兒這才知道自己的身世，她毅然表示自己不會捐，陳女也決定放棄逼迫二女兒，隨後在醫院等待有合適的骨髓匹配，好在不久傳來好消息，得知有2分可能適合的的血樣，但要等檢測結果出來後才能確定。無論如何，男孩總算有一絲絲活下去的希望了。

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