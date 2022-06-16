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臥床足不出戶！表特美女主播懷雙胞胎確診　長庚投瑞德西韋成功壓下

▲▼楊智捷懷孕過程相當艱辛。（圖／翻攝自Facebook／楊智捷 Gingera）

▲楊智捷懷孕過程相當艱辛。（圖／翻攝自Facebook／楊智捷 Gingera，下同）

記者董美琪／綜合報導

非凡電視台女主播楊智捷懷孕邁入9個月，即將喜迎雙胞胎，不過她透露五月時（28週），明明足不出戶，卻意外確診，住進負壓病房，幸好長庚醫院的醫生使用瑞德西韋，讓她成功度過轉陰性，順利康復。

畢業於台大研究所的楊智捷，曾登上台大批踢踢表特版，讓鄉民瘋狂推爆，已跟老公結婚近7年的楊智捷，今年3月宣布懷孕好消息，當時她坦言寶寶得來不易，打了上百針試管，在體外培養成受精卵，一路突破重重關卡，最後終於在肚子裡住下來了，且還是一對雙胞胎。

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楊智捷懷孕前三個月因大出血，醫生建議臥床安胎，因此在家休養3個月，懷孕辛苦過程包括狂吐、胃食道逆流、脹氣，甚至造成肌肉萎縮導致腿變細，好不容易撐過來，想不到5月中卻確診。

▲▼楊智捷懷孕過程相當艱辛。（圖／翻攝自Facebook／楊智捷 Gingera）

「同住家人全部都陰性，只有我完全足不出戶的安胎孕婦是陽性，而且CT值達11.54」，楊智捷最後接受長庚醫院醫生用瑞德西韋打點滴投藥，成功把新冠相關症狀壓在陰性，她說，「雖然之前有報導對於孕婦使用瑞德西韋有疑慮，但長庚產檢醫生認為根據國外研究是不會影響胎兒。」

確診第11天快篩終於轉陰性，後續恢復狀況良好，楊智捷表示，好處是第30天拿到醫院的「無敵星星」，之後不需PCR，可以直接進手術室。另外，因住院5天花了將近8萬元醫藥費，也讓她直呼「有保險真的很重要」。

▲▼楊智捷懷孕過程相當艱辛。（圖／翻攝自Facebook／楊智捷 Gingera）

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