快訊／再增3童重症！2歲童MIS-C「2度住院」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增373例中重症，其中有3例重症為兒童，包含2起MIS-C（兒童多系統發炎症候群）、1例腦炎，MIS-C個案中有1名2歲幼兒兩度住院治療。

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年國內累積本土病例304萬4215人，當中有303萬2723人為輕症，輕症比例99.62%，中重症累積11492例，重症中有3861死。今日新增中重症通報中重症373例，當中245中症、128重症；今日新增和已公布重症合計有168死。

▲本土病例分析。（圖／指揮中心提供）



MIS-C個案第一例是一名2歲男童，羅一鈞說明，該案5月23日確診，5月29日原來症狀緩解之後出現腹瀉，隔日發燒、全身紅疹，到急診懷疑MIS-C住院，住院後使用免疫球蛋白，症狀改善後於6月6日曾出院，沒想到隔天又高燒腹瀉，再次送醫診斷MIS-C，治療後症狀改善，目前住一般病房觀察中。

另一例MIS-C是11歲男童，沒有慢性病史，5月9日快篩陽，發燒兩天結束；6月8日出現發燒、喉嚨痛、頸部局部腫痛，隔日到急診，當時診斷急性淋巴腺炎住院，6月12日出現嗜睡、頭痛、血壓降低，診斷MIS-C合併休克，住加護觀察，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後續病況改善，6月15日轉一般病房。

最後一名是腦炎，個案為8歲男童，沒有慢性病史，6月14日活力下降、肌躍型抽搐到急診，在醫院發現意識改變、眼球震顫，檢驗新冠確診，雖然頭部電腦斷層正常，還是診斷急性腦炎，使用降腦壓、抗癲癇、瑞德西韋，目前還在加護病房沒有使用呼吸器、氧氣，也沒發作抽搐，病況穩定。

根據指揮中心統計，目前兒童重症累積57人，當中有20人腦炎、12人MIS-C、10人肺炎、5例哮吼、5例家中死亡、3例敗血症、2共病（腦腫瘤、癲癇重積）。

▲▼什麼是MIS-C。（圖／指揮中心提供）

