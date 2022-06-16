超悍女經理！被欠貨款罵廠商老闆王八蛋...自創「忘八端」解釋

▲北市陳姓女子任職某生醫經理，不滿合作廠商未履行契約，竟登門辱罵該科技公司王姓董事長「王八蛋」。（示意圖／取自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

女經理化身「吵架王」！北市1名陳姓女子任職某生技公司經理，因不滿科技廠商未履行契約，竟帶人上門辱罵該公司王姓董事長，更口無遮攔脫口對著董事長罵「王八蛋」、「龜兒子」等，王董不滿遭羞辱怒告。陳女向法官拗「王八蛋」是指「忘八端」，意指王董忘記8個做人根本道理，並不是貶抑詞。士林地院審結，依公然侮辱罪判她拘役20天、易科罰金2萬元。

陳女任職的生醫公司與王男開的科技公司有簽訂行銷合作，2020年3月20日，陳女不滿對方積欠產品貨款，加上無法進入科技公司內輕點未賣出的貨品，因此帶人向王姓董事長理論，過程中陳女忍不住情緒，當著大家面前對王董大罵「王八蛋」、「龜兒子」。

陳女挨告後矢口否認犯行，並表示之前雙方協商時，王董曾自稱是「王八蛋」，所以就王董主觀認知上，就「王八蛋」、「龜孫子」是雙方溝通過程中，表示對事情無法負責、不敢負責等意思，因此她認為「王八蛋」、「龜孫子」是在討論雙方行為的正確與否，並非辱罵對方；她更強調，「王八蛋」原意是「忘八端」是「孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥」8個做人道理，但王董忘記了。

法官認為，「王八蛋」一詞，不論是否如陳女所辯，但依一般客觀的人際交往、溝通均含貶抑該人社會評價、地位、人格、名諭的意味，至「龜兒子」則具有「怯懦」、「逃避責任」、「沒有擔當」等含有重大鄙視對方之意，因此該2詞彙均足使王董在心理上感到難堪，貶抑他在社會上評價，因此依公然侮辱，判拘役20天，可易科罰金2萬元。可上訴。