輪胎行縱火釀8死！遺體燒到「嚴重碳化」難辨識　檢警今將採DNA

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹東大路一間輪胎行昨(15日)晚間10時傳出火警，屋主次子、31歲男子陳彥翔昨夜因洗碗問題與媽媽爆發爭執，憤而買汽油縱火報復，一家三代11口共釀成8死1傷。檢方調查，現場遺體碳化程度相當嚴重，完全無法辨識身分，今(16日)將採集DNA檢體釐清，目前遺體先暫時冰存，待上午9點法醫勘驗。

▲輪胎行次子陳彥翔縱火，燒死8至親。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方指出，東大路輪胎行昨夜傳出人為縱火案，共造成8死1傷；初步了解，嫌犯陳彥翔因「誰要洗碗」與媽媽爆發口角，憤而潑灑汽油縱火，由於輪胎行是鐵皮建築，大火瞬間蔓延，將位於二樓的家人全數吞噬，屋內的易燃物品也因火勢而不斷燃燒爆炸。

初步了解，陳彥翔有竊盜、詐欺、毀損前科，汽修科畢業後原在家裡工作，但因經營理念與父親不和，父子多次發生糾紛，陳彥翔因此短暫離家後又回來。昨夜因洗碗問題與媽媽吵架後，陳彥翔負氣開車前往民生、經國路交叉口買汽油；陳父目睹兒子潑油縱火，上二樓時發現火勢已經相當猛烈，無法拯救至親，只能選擇逃生。

警方第一時間到場後，立即將陳彥翔逮捕壓制，目前戒護就醫治療中，尚無生命危險。火警現場經警消連夜搶救，共尋獲8具遺體，目前確認死者為輪胎行老闆的妻子、女兒、大兒子妻子及二兒子妻子共4名大人，以及二兒子的3個孩子、大兒子未滿1歲的孩子，共計8人（年齡分別為1、3、6、7、28、28、34、56歲），遺體也因大火燒到碳化、難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童。

今檢方將採集死者DNA確認身分，並驗毒藥物，目前遺體暫時冰存，將待上午9點法醫勘驗。詳細案情、原因，檢察官正積極偵辦、持續釐清中。

▼輪胎行火勢猛烈，8名死者遺體都被燒到嚴重碳化。（圖／記者陳凱力翻攝）