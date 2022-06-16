逆子陳彥翔燒死8家人！惡魔前例「翁仁賢」被槍斃　沒人要收屍

記者葉國吏／綜合報導

新竹市東大路一間輪胎行15日晚間10時火警造成8死，起因是屋主2兒子為了誰該洗碗問題跟媽媽吵架，點燃汽油縱火，造成一家三代11口8死、幾近滅門。網友痛批「判死刑也不夠。」過去桃園翁仁賢在2016年除夕夜殺家人，並潑灑汽油焚屍造成6死，最後2019年槍決伏法，甚至沒有家人願意替他收屍。

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子陳彥翔縱火燒全家被壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）

東大路這間輪胎行一家三代11口，平時都住在輪胎行2樓。起火當時陳姓屋主的妻子、女兒、2位媳婦還有4名孫子（年齡分別為1、3、6、7、28、28、34、56歲）都在2樓休息。根據了解，2兒子、31歲男子陳彥翔先跟陳姓屋主吵架，原因是在跟媽媽吵誰該洗碗，為了洩憤縱火燒死家中8人。網友痛批陳彥翔行為根本判死刑都不夠。

▲翁仁賢除夕縱火燒死6至親，槍決伏法前還嗆家人會追殺好幾個輪迴。（圖／記者陳豐德翻攝）

回顧過往案例，2016年桃園龍潭一名么子翁仁賢自幼認為父母、兄長不公平對待，受到心理創傷後，呈現自閉與自戀人格特質，2016年除夕夜他決定趁圍爐機會殺害全家人，趁隙往飯廳潑灑汽油後點火，造成父母、看護、姪媳以及2名親姪共6人身亡；2019年愚人節當日執行槍決前，他留下遺言：「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴」。伏法後也沒有家人願意替他收屍。

翁仁賢開庭時稱自己最好的朋友就是小雞小鴨，小時的志願是開一間牧場跟農場，在就讀高職時原本要讀畜牧科，卻被家人擅自更改志願成汽修科，因此他對母親相當怨恨。他認為從小就沒感受到父愛、母愛，自己是家中付出最多的人之一，卻沒有人看到。「每次跟家人說自己痛苦之處，所有人都說是小事而已，我是想讓他們受傷，讓他們知道家裡面一個既沒吸毒、又沒喝酒的人會做出這種事情，到底他們是怎麼虐待這個人的」。

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