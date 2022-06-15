台中女借住客房「下空爬上床」吃人夫！她臨時回家打開房門傻了

▲黃女借住朋友家，卻被抓到跟人夫發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名林姓男子與妻子小美（化名）將租屋處的客房借給黃姓女友人，沒想到黃女竟趁機與林男發生關係，還被小美目睹。台中地院審結，判林男、黃女應賠償30萬元，全案可上訴。

判決書指出，小美2021年10月28日突然回家拿東西，打開臥室的房門時，意外目睹林男跟黃女兩人赤裸地睡在一起，黃女的內褲還丟在一旁，讓她氣得提告。

黃女辯稱，她經過小美夫妻同意才借住客房，平時客房也不會上鎖；當天她先去洗澡，請林男幫忙看小孩，她洗好後發現孩子都睡了，才會睡在旁邊，當時與林男保持距離，因此沒有侵犯小美的配偶權。另外，林男否認有跟黃女發生關係，他辯稱，當天回家後就直接上床睡覺，不知道黃女後來躺在旁邊。

▲小美打開房門目睹丈夫跟黃女赤裸躺在一起。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



然而，小美也呈上對話截圖、屋內照片等證物，證明林男跟小美的確有發生關係。對話截圖顯示，黃女說「我們對話要記得刪除，不然被你老婆看到就慘了」，林男則回「不會，我手機她不敢動」，兩人也打情罵俏地說想要陪伴對方睡覺等。

黃女跟林男都主張證據為偷拍，不法取得的證據不該具有效力，且小美偷拍的行為已涉刑法妨害秘密罪。

對此，法官認為，小美是林男的配偶，取得對方與他人的對話紀錄，不必然是非法取得，且照片都是在家中客房所拍攝，客房也沒有上鎖，因此沒有非法取得的情況。

法官表示，黃女及林男的對話明顯超越一般男女正常交往之分際，可見確實侵害小美的配偶權，考量雙方經濟等狀況，認為小美求償30萬元合理，因此判林男及黃女賠償30萬元，全案可上訴。

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