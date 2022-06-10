　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出席率不佳被酸「安養院」　監察院：張菊芳敬業嚴謹可受公評

▲▼監察院第6屆院長暨秘書長就職交接典禮,監委張菊芳。（圖／記者李毓康攝）

▲監察委員張菊芳。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委鄭正鈐日前點名監察委員張菊芳等人出席率低，狂酸「監察院不是安養院」，引發討論。不過，監察院今（10日）發布新聞稿，細數張菊芳1年10個月任期以來的工作記錄，強調她擔任監察委員積極參與調查案件，「加班帶回案件繼續處理為常態，調查報告工作品質均可受公評，這為分內之事，本不足道，但近期批評者指摘與事實嚴重不符，茲鄭重澄清，以正視聽」。

國民黨立法院黨團本周舉行「監察院不是安養院！誰來彈劾失職監委？」記者會，鄭正鈐會中點名，監察院不是安養院，更不是酬庸院，據統計，監察院從2020年8月至今年3月這20個月間，總共開過22次會議，其中有5名監委出席率低於8次，包括監委王幼玲、葉大華、張菊芳、高涌誠、田秋堇等人均入列；另在提案量部分，4名監委蘇麗瓊、王榮璋、范巽綠、林盛豐等人「0提案」，「如果在立法院早就被媒體罵翻了」。

不過，監察院今天特別發布新聞稿強調，張菊芳向來競競業業行使各項監委之職權，並致力保障人權，近期批評者指摘與事實嚴重不符，茲鄭重澄清，以正視聽。

監察院表示，張菊芳擔任監委迄今約1年10月，向來敬業行使各項監委之職權，已公告的已結案件可受公評，進行中案件向秉嚴謹態度，努力調查中，例如震驚國人的長榮大學馬來西亞籍女大生遭殺害案之警政人員、前北港鎮長貪瀆案、與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸情事之羅姓前檢察官及曾姓前法官的重大違失案等6案。

監察院指出，張菊芳長期致力關懷性別平權、兒少權益及弱勢族群保護，近年來科技日新月異，網路性騷擾等數位性別暴力日趨嚴重，故於今年2月提出網路性騷擾等數位性別暴力防治調查報告，並請行政院允應速謀改進對策以維護國人權益、會同相關機關審視相關法令，以落實防治網路性騷擾等。

監察院並指，「而且，監委張菊芳戮力從公，不忘初衷，致力保障人權之職權行使」，參與國家人權委員會關於兒少人權之兒少安置機構及校園性侵議題之系統性訪查研究計畫，其中內部工作會議已達10幾次、陸續進行諮詢、審議、討論等多場會議。

監察院強調，張菊芳自擔任監察委員，積極參與調查案件，且因第一年經指派為兼任人權委員，敬業嚴謹行使每項職權，盡力於每一環節，加班帶回案件繼續處理為常態，調查報告工作品質均可受公評，這為分內之事，本不足道，但近期批評者指摘與事實嚴重不符，茲鄭重澄清，以正視聽。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬
快訊／死亡潮！今增213死　本土+68311
LIVE／傳指揮中心6月底解散　陳時中最新說明
李李仁高樓爬窗「解救小生命」！　陶晶瑩拍下驚險瞬間
快訊／黑貓宅急便貨車嚴重事故！　連人帶車墜落山谷
起底王心凌12歲用本名錄影！　青澀登陶子節目飆舞
她車上「無套愛愛」染HPV　法院判：車險公司須賠1.5億
快訊／台南女遭男友家暴　13天後離奇死亡
餐券放桌上消失！饗食天堂控夫妻吃霸王餐　2連敗原因曝光
18歲女繼承爸爸1340萬遺產！　阿嬤出手討回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網軍爭議被打到受不了　柯文哲嘆：我沒有政治幕僚

新北SOP釀延誤就醫　民進黨提4疑點砲轟侯友宜：有勇氣回答？

金管會揪出「銀行結夥炒房團」　張其祿：依法重罰5000萬、累犯撤照

北市交通局科長PTT發文辱議員助理　遭記過自請調職

出席率不佳被酸「安養院」　監察院：張菊芳敬業嚴謹可受公評

游錫堃批陸戰狼外交宣示「台灣主權獨立」　法國參議員起立致敬

笑談沒有被關起門來大刑伺候　賴清德：蔡英文會來找我聊天

憂《蘋果》新東家中資疑慮　藍綠都喊要徹查：攸關媒體獨立

戴瑋姍抓到「新北SOP有問題」　怒問侯友宜：還要演多久？

1922沒公權力？　曾銘宗曝證據「打臉」陳時中：認知作戰抹黑新北

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

網軍爭議被打到受不了　柯文哲嘆：我沒有政治幕僚

新北SOP釀延誤就醫　民進黨提4疑點砲轟侯友宜：有勇氣回答？

金管會揪出「銀行結夥炒房團」　張其祿：依法重罰5000萬、累犯撤照

北市交通局科長PTT發文辱議員助理　遭記過自請調職

出席率不佳被酸「安養院」　監察院：張菊芳敬業嚴謹可受公評

游錫堃批陸戰狼外交宣示「台灣主權獨立」　法國參議員起立致敬

笑談沒有被關起門來大刑伺候　賴清德：蔡英文會來找我聊天

憂《蘋果》新東家中資疑慮　藍綠都喊要徹查：攸關媒體獨立

戴瑋姍抓到「新北SOP有問題」　怒問侯友宜：還要演多久？

1922沒公權力？　曾銘宗曝證據「打臉」陳時中：認知作戰抹黑新北

台積電五月營收1857億元、年增65.3％　再創歷史新高

《熊孩子》男歌手「新婚才2個月」爆性侵　妻崩潰2年婚姻玩完了

快訊／第三例MIS-C！6歲女童確診25天後發病「連燒7天」轉加護

快訊／本土+68311「各縣市分佈曝光」　剩1縣市病例破萬

網軍爭議被打到受不了　柯文哲嘆：我沒有政治幕僚

獨家／邱鋒澤確診了！　「舊傷又復發」經紀人證實...工作急喊卡

快訊／死亡潮！今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

板橋「發現之旅」躍台灣綠色之光！奪全球卓越建設「金銀雙獎」

台股下挫161點收在16460！　台積電大跌11元

路怡珍用「好奇心」開新節目　Podcast全球串連早安新聞蟬聯總榜冠軍一週

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

政治熱門新聞

傳指揮中心6月解散　蘇貞昌回應了

郭正亮：蔡政府6月下旬將內閣改組

陸軍官校5留美軍校生歸國 　全場她最吸睛

桃園快篩劑包裝曝光　議員酸：民進黨要開記者會罵鄭文燦？

綠營推他出馬　張善政非穩贏

陳時中稱「1922不具公權力」　他怒轟「混蛋」：以後到底要打給誰？

陳水扁看信義誠品：如果吳清友在世一定會找「他」幫忙

北市交通局科長PTT發文辱議員助理　遭記過自請調職

直擊／立院打架「揚名國際」？　斯洛伐克議員參觀國會不忘模仿

立院副院長蔡其昌確診　女兒無法參加畢典

1922花143分鐘轉送恩恩　他分析：民進黨想甩鍋給侯友宜

1922沒公權力？洪孟楷三問陳時中

快訊／卓冠廷公布中和衛生所分機　第一線電話被打爆

陳時中指1922是委外通報諮詢服務　她痛批：編列預算設置是花假的？

更多熱門

相關新聞

NCC前專委火燒玉山　監院要求查明涉案律師

NCC前專委火燒玉山　監院要求查明涉案律師

監察院8日表示，NCC前專委喬建中引發玉山森林大火，在本案的5名登山客中，法務部應查明涉案律師有無移送懲戒事由，金管會也該有更積極的作為，農委會林務局聲請假扣押相關程序，也有檢討改進的空間。

藍委批監委當「安養院」　監察院反擊了

藍委批監委當「安養院」　監察院反擊了

教授林秋豐8年不授課還兼董座月領3.8萬　監察院糾正屏東科大

教授林秋豐8年不授課還兼董座月領3.8萬　監察院糾正屏東科大

佔據高位無所事事？　鄭正鈐爆4監委20個月提案數掛蛋

佔據高位無所事事？　鄭正鈐爆4監委20個月提案數掛蛋

快訊／端午連假4監委確診　監察院防護小組啟動關懷機制

快訊／端午連假4監委確診　監察院防護小組啟動關懷機制

關鍵字：

監察院張菊芳

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

網紅夫妻證實已和平離婚

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面