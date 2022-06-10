出席率不佳被酸「安養院」　監察院：張菊芳敬業嚴謹可受公評

▲監察委員張菊芳。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委鄭正鈐日前點名監察委員張菊芳等人出席率低，狂酸「監察院不是安養院」，引發討論。不過，監察院今（10日）發布新聞稿，細數張菊芳1年10個月任期以來的工作記錄，強調她擔任監察委員積極參與調查案件，「加班帶回案件繼續處理為常態，調查報告工作品質均可受公評，這為分內之事，本不足道，但近期批評者指摘與事實嚴重不符，茲鄭重澄清，以正視聽」。

國民黨立法院黨團本周舉行「監察院不是安養院！誰來彈劾失職監委？」記者會，鄭正鈐會中點名，監察院不是安養院，更不是酬庸院，據統計，監察院從2020年8月至今年3月這20個月間，總共開過22次會議，其中有5名監委出席率低於8次，包括監委王幼玲、葉大華、張菊芳、高涌誠、田秋堇等人均入列；另在提案量部分，4名監委蘇麗瓊、王榮璋、范巽綠、林盛豐等人「0提案」，「如果在立法院早就被媒體罵翻了」。

不過，監察院今天特別發布新聞稿強調，張菊芳向來競競業業行使各項監委之職權，並致力保障人權，近期批評者指摘與事實嚴重不符，茲鄭重澄清，以正視聽。

監察院表示，張菊芳擔任監委迄今約1年10月，向來敬業行使各項監委之職權，已公告的已結案件可受公評，進行中案件向秉嚴謹態度，努力調查中，例如震驚國人的長榮大學馬來西亞籍女大生遭殺害案之警政人員、前北港鎮長貪瀆案、與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸情事之羅姓前檢察官及曾姓前法官的重大違失案等6案。

監察院指出，張菊芳長期致力關懷性別平權、兒少權益及弱勢族群保護，近年來科技日新月異，網路性騷擾等數位性別暴力日趨嚴重，故於今年2月提出網路性騷擾等數位性別暴力防治調查報告，並請行政院允應速謀改進對策以維護國人權益、會同相關機關審視相關法令，以落實防治網路性騷擾等。

監察院並指，「而且，監委張菊芳戮力從公，不忘初衷，致力保障人權之職權行使」，參與國家人權委員會關於兒少人權之兒少安置機構及校園性侵議題之系統性訪查研究計畫，其中內部工作會議已達10幾次、陸續進行諮詢、審議、討論等多場會議。

監察院強調，張菊芳自擔任監察委員，積極參與調查案件，且因第一年經指派為兼任人權委員，敬業嚴謹行使每項職權，盡力於每一環節，加班帶回案件繼續處理為常態，調查報告工作品質均可受公評，這為分內之事，本不足道，但近期批評者指摘與事實嚴重不符，茲鄭重澄清，以正視聽。