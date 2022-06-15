保全偷拍女秘書裙底風光挨告　僅「分享1人」獲判無罪

▲陳姓保全偷拍女秘書裙底風光，還和同事蔡男分享，事件曝光後遭女秘書挨告，但因為僅和1人分享，並無構成散布要件，獲判無罪。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名陳姓保全去年於所任職公司上班時，竟趁機偷拍女秘書的群底風光，事後還將所拍照片傳給同公司的蔡姓男子分享。不過蔡男收到照片後認為不妥，向上級通報，公司查證屬實後也立即告知女秘書，女秘書得知後怒對陳男提告。但台中地院審理後，因陳男僅將照片傳給蔡男1人，未構成「散布」之意，判陳男無罪。

判決書指出，陳姓男子在某公司擔任保全工作，而同公司的曾姓女子則擔任秘書職位，孰料陳男卻趁著曾女趴在桌上休息的時候，趁機偷拍她的裙底風光得逞。

事後，洋洋得意的陳男還將相關照片分享給同樣擔任保全的蔡姓男子，要一起來分享「快樂」。不過蔡男深覺陳男行為不妥，隨即向總經理報告，而公司調閱監視器畫面後，發現陳男確實有偷拍女秘書的裙底風光，也立即通知被害女秘書，再由女秘書報警提告。

台中地院審理後認為，由於陳男僅將相關照片傳蔡男1人，並無構成散布之意，且也無相關證據顯示陳男有將竊錄照片傳送至多人通訊軟體群組，或是公開網路社群平台等，因此判陳男無罪。