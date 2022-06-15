「蔣萬安搶先提名看不出紅利」　民進黨：沒有議題也沒話題

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

面對年底選戰，在北部疫情趨緩之際，民進黨近來重啟提名相關作業。對此，黨內人士15日受訪時表示，提名節奏會控制，國民黨的蔣萬安已經提名，但看不出提名紅利；他也提醒蔣萬安，國民黨議員對台北市政府網軍事件都沒講話，這應該是值得注意的。

民進黨內人士下午受訪時表示，年底選舉的提名節奏會控制，蔣萬安已經提名了，但看他最近有什麼好處嗎？看不出提名紅利，拍了三支廣告，講說不孕症是他爭取的，但也沒有，這也是民進黨政府的政績，他顯見沒有產生議題跟話題，因此從他的例子可以發現，有時候還是要水到渠成；而在台北市副市長黃珊珊方面，也還沒提名，黨籍也沒有確認，各政黨有自己節奏，民進黨也會有自己的節奏。

民進黨人士說，以台北市來講，議員提名完成，現在北市的監督砲火，戰力是很清楚的，現在的選舉不僅是市長候選人，還包括議員候選人，最近在吵台北市政府網軍事件，民進黨這些議員提出的監督，都一定程度在這議題上得到主導權；而新北市也是，很多議員候選人都是現任議員，在「恩恩事件」上是主導角色，證明議員監督戰力，才能真正檢驗市長執政。

民進黨人士指出，議員某程度上來說，戰力也會影響整體盤勢，以台北市政府網軍這件事來說，國民黨議員都不講話，他覺得很怪，為何他們對柯文哲網軍都不在意，這一點蔣萬安要小心，好像這些網軍都不會攻擊蔣萬安。因此，該人士認為，議員在這次選戰當中，扮演很重要角色，民進黨提名的人選戰力是可以期待的，這選舉是可以關注的。