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獨／16歲少女打BNT過世死因曝！驗出微小病毒...冰存逾百日終下葬

▲▼16歲馮小妹接種新冠疫苗後死亡，至今家屬得不到真相。馮小妹的媽媽在新黨台北市議員參選人郭容仙等黨職幹部的陪同下，至疾管屬前抬棺撒冥紙抗議，要求部長陳時中能還家屬一個公道。（圖／記者湯興漢攝）

▲馮媽媽(右二)曾為求得女兒死因，到衛福部抬棺抗議，如今相驗結果已出爐。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

16歲馮姓少女去年接種疫苗後過世，疑與疫苗不良反應有關，馮媽媽不滿女兒冰存逾百日都等不到死因鑑定結果，上月曾到衛福部抬棺抗議，並提告國賠；據了解，馮姓少女的司法相驗解剖報告日前已出爐，馮姓少女是死於缺血性腦病變，體內有驗出微小病毒B19，但導致死亡的原因仍不詳，須由衛福部救濟審議。對此，馮媽媽透過友人婉拒受訪。

馮姓少女2021年11月10日接種新冠肺炎BNT疫苗，同月28日出現疑似不良反應送醫急救，這段期間，馮媽媽詢問衛福部等單位，希望調查女兒遭遇是否與疫苗相關，馮姓少女不幸於12月30日宣告不治，檢察官會同法醫初步相驗後，安排2022年4月間進行解剖採樣，據透露，馮媽媽日前已接到相驗結果報告，也已在5月底安排女兒下葬。

馮媽媽在5月26日因遲遲等不到相關機關說明死因，讓女兒遺體冰存3個多月，先是到衛福部遞交陳情書，並抬棺以示抗議，之後到台北地檢署按鈴，提告請求國賠500萬元，並強調求國賠不是要錢，是被迫另起一個訴訟，「我才能看得到自己孩子的解剖報告書」。當時中央疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會做出回應，此案已提出申請也已立案，「不過還在做司法相驗，結果出來我們才能進行救濟審議。」

▲▼前衛生署長楊志良聲援馮媽媽到北檢按鈴申告，要求衛生福利部國賠500萬元，強調目的是想看到馮小妹的解剖報告書。（圖／記者黃哲民攝）

▲馮媽媽表示提告請求國賠不是為了錢，是為了要知道真相。（資料照／記者黃哲民攝）

據了解，陳時中所謂的司法相驗結果，已經在日前完成解剖報告，馮姓少女的直接死因是缺血性腦病變，體內並驗出微小病毒B19，但引發死亡的原因仍不詳，對於死因是否與疫苗不良反應有關，法醫研究所日前曾公開表示，家屬聲請檢驗死者之免疫血栓血小板低下症等數值與臨床醫療有關，已由檢察官函請疾管署審酌以釐清關聯性。有關死因與疫苗相關性判定的權責，依法由衛福部預防接種救濟審議小組綜合各項資料與解剖報告，審議後進行因果關係研判。

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