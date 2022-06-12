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抓到了！潑漆毀六四「恥辱柱」　19歲男曝下手動機

▲▼ 恥辱柱 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲中正紀念堂民主大道前紀念六四天安門事件的「恥辱柱」展示品遭19歲男潑漆毀損 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市中正紀念堂民主大道前舉辦「六四三十三週年跨境藝術展」，12日閉幕，但上午竟遭不明黑衣人士潑漆破壞，警方調閱監視器，案發後於新北市三重區將涉案的19歲李姓男子帶回，他落網稱「受疫情影響才洩恨潑漆」，但警方仍對他說詞存疑，訊後將依毀損罪函送台北地檢署偵辦。

中正一分局上午9時許接獲民眾報案，稱在中正紀念堂民主大道前紀念六四天安門事件的「恥辱柱」展示品遭人噴漆，警方於獲報隨即調閱監視器展開追查，並陪同主辦單位完成受理程序。

華人民主書院稍早於臉書發聲明，譴責一切形式的暴力，對任何形式暴力決不妥協，不論是1989年北京天安門的屠殺、2021年的《恥辱柱》在香港大學被暴力移出毀棄、或是今日在臺灣臺北中正紀念堂民主大道上3D列印《恥辱柱》遭噴漆汙損，將堅持對行為人及其後之共犯結構追究法律與政治責任，要求道歉。

警方經調閱監視器發現，一名身穿深色上衣的男子涉有重嫌，進而掌握其身分，6小時後於新北市三重區將李姓男子緝獲到案。

警方初步了解，19歲的李姓男子有違反社維法紀錄，他落網供稱自己是「做工的」但因疫情影響造成經濟收入，因此才潑漆洩恨，經查李嫌並無政治色彩或幫派背景，但警方仍對他的說詞抱有高度懷疑，詢後將依涉毀損罪嫌函送台北地檢署偵辦。

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