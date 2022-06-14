公車亭漏水濺溼他背包、衣服　北市官員通知廠商「喬」賠償挨告

▲民眾投訴花博公園附近公車亭漏水濺溼衣服，卻接到廠商電話喬賠償，控告公務員洩漏個資。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

阿彬(化名)去年下雨天，在台北花博公園附近等公車時，因公車亭漏水，濺溼背包、衣服、手機，氣得打電話要市府給個交代，台北市公共運輸處陳姓科長和羅姓科員商請業者聯繫阿彬，處理賠償事宜，阿彬一接到電話就氣到回頭控告市府官員洩漏個資，但因2名公務員透露民眾姓名電話目的非損害他人利益，台北地檢署處分不起訴。

據了解，阿彬因為不滿公車亭管理不佳導致漏水，所以打電話向市府相關單位抱怨，詢問是否要賠償他衣服、背包等損失，當時負責處理的工共運輸處羅姓科員向陳姓科長詢問後，認為搭建公車亭的業者有投保責任險，應該可以讓業者直接去處理。

可是阿彬接到業者電話一打來就說要「喬」賠償事宜，覺得不開心，認為公務員想推卸責任，還無故把他的電話透露給業者，因此共告陳姓科長、羅姓科員涉嫌違反《個人資料保護法》，羅姓科員坦承確實把阿彬的姓名和電話交給業者，但他喊冤表示，事先有詢問阿彬是否願意直接和業者溝通。

檢察官考量無故洩漏他人個資的罪行成立要件，是「意圖損害他人利益」，而這次公務員透露個資的目的是協助民眾處理賠償事宜，主觀上並非對阿彬不利，與構成要件不符，因此處分不起訴。